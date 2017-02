13 février 2017

Une proposition qui me révolte

Je viens de lire que ma circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques va disparaître si vos dernières suggestions sont approuvées. Laissez-moi exprimer beaucoup de perplexité sur l’indépendance supposée de la commission. Pourquoi ? Vos dernières recommandations suggéraient la fusion des circonscriptions de Mont-Royal et d’Outremont, deux bastions libéraux sur l’île de Montréal. Et voilà que, par un tour de passe-passe, on n’y touche plus ! On crée plutôt la circonscription de Ville-Marie qui va englober une partie de Westmount à notre comté actuel et, par hasard (vraiment ?), va faire cohabiter deux populations historiquement hétérogènes, ce qui va probablement assurer un autre siège libéral et va détruire toute la vie démocratique centrée sur les associations populaires qui ont permis, entre autres, l’élection d’une députée hors normes et assez exceptionnelle. Laissez-moi vous exprimer dans les termes les plus forts ma totale opposition à cette mesure. Vous vous donnez comme mission d’améliorer la participation électorale et la qualité démocratique de nos institutions. À faire de tels jeux, vous ne faites que susciter un peu plus de cynisme et vous contribuez à pourrir le climat électoral du Québec actuel.

Montréal, le 9 février 2017

Le français menacé

Il faut prendre la chose au sérieux : le français a besoin d’être protégé. On ne mesure pas à quel point la chose est grave. Le français est un élément essentiel de notre identité. La langue dominante anglaise exerce une pression constante, il nous faut patrouiller constamment et rester vigilants, la langue française est attaquée, maltraitée, méprisée, houspillée, injuriée. Il est primordial de réagir au déclin du français au Québec, car le mal se marque nettement, et de plus en plus. On peut relever facilement l’influence néfaste des lâches politiques du gouvernement inconvenant de Philippe Couillard avec ses économies malencontreuses et sournoises dans un domaine aussi vital. L’inertie indécente du gouvernement Couillard est bien la preuve consternante de ses alliances souterraines et de la réussite des pressions de la langue dominante anglaise dans le Parti libéral. Par son ignorance de la vraie place et de la vraie vitalité qui reviennent au français, et de l’urgence pour nous de le protéger comme un élément essentiel de notre identité, le gouvernement déloyal et fourbe de Philippe Couillard fait fi des efforts constants et des luttes que nous avons dû mener pour survivre depuis le rapport honteux de Lord Durham. La fidélité à notre langue française est le signe même de notre émancipation et de notre liberté.

Le 12 février 2017

Rumeur glaciale en provenance d’Alaska

Sarah Palin, ex-candidate républicaine à la vice-présidence américaine et notoire « Hockey Mom », a toujours appuyé le lobby des armes à feu qu’est la National Rifle Association. Elle chassait les grizzlis dans sa cour et apercevait la Russie de sa maison. Elle serait la prochaine ambassadrice des États-Unis de Donald Trump… à Ottawa. Wow, go go go, les Ottawa Senators et les Capitals de Washington ! Voilà maintenant une très bonne raison pour les premiers ministres Couillard et Trudeau de construire au plus tôt non pas un, mais des murs, tant au nord qu’au sud, nous séparant de nos encombrants et de plus en plus gênants voisins. Comble d’ironie totale et sublime, le Bloc québécois à Ottawa aura dorénavant une nouvelle alliée de choix pour l’indépendance du Québec… En effet, lors de la campagne à l’élection présidentielle américaine et selon le crédible New York Times de septembre 2008, Sarah Palin a été partisane avec son mari — pendant au moins deux ans, au début des années 1990 — du Parti pour l’indépendance de l’Alaska (AIP). Aux États-Unis, l’AIP est affilié nationalement au Parti de la Constitution conservateur. Son programme est notamment la sécession de l’Alaska des États-Unis, rien de moins.

Montréal, le 9 février 2017