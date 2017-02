L'ère Trump-Trudeau, volet 1







Se trouveront-ils quelques atomes crochus? Ou du moins, pourront-ils s’entendre minimalement sur quelques sujets? Chose certaine, difficile d’imaginer deux personnalités — et deux manières politiques — plus différentes que celles de Justin Trudeau et Donald Trump, qui auront aujourd’hui une première rencontre officielle à Washington.



Au menu de la rencontre: discussion autour de l’économie (le libre-échange!) et l’emploi (il est prévu qu’ils abordent la question de la place des femmes sur le marché du travail). Mais M. Trudeau osera-t-il aborder de front certains enjeux plus délicats — notamment la question de l’immigration et des frontières? Paris ouverts.



Les aventures du décret: la réécriture





Il semble qu’au-delà de sa rencontre avec Justin Trudeau, le président Trump pourrait signer dès aujourd’hui (ou sinon plus tard cette semaine) un nouveau décret anti-immigration. Le texte remanié répondrait cette fois à l’examen des tribunaux, dit-on à la Maison-Blanche.



La première mouture du controversé décret Trump a essuyé deux revers juridiques en deux semaines, et l’application de la mesure est actuellement suspendue… au grand dam du président. Commentaire d’un de ses conseillers hier à NBC: « Les juges se sont approprié un pouvoir qui appartient clairement au président des États-Unis.»



Faut qu'On se parle: le résultat (et GND?)





C’est ce mercredi que sera lancé Ne renonçons à rien, livre-bilan de la tournée «Faut qu’on se parle» qu’ont menée à l’automne plusieurs personnalités de la gauche québécoise, dont Jean-Martin Aussant et Gabriel Nadeau-Dubois.



Pour ce dernier, le lancement du livre signifie aussi que l’heure d’une décision approche concernant la possibilité de succéder à Françoise David comme député solidaire de Gouin. M. Nadeau-Dubois a indiqué qu’il attendait la fin de l’aventure de «Faut qu’on se parle» pour préciser ses intentions. L’investiture dans Gouin aura lieu le 26 mars, a annoncé le parti dimanche.



Dans le rétroviseur: les 5 ans de la crise étudiante





Parlant de Gabriel Nadeau-Dubois: c’est aujourd’hui même le 5e anniversaire du début officiel du conflit étudiant qui a mis le Québec en ébullition sociale au printemps 2012.



À suivre cette semaine: Gerry et des Ours





- Gerry Sklavounos reviendra-t-il cette semaine sur la colline parlementaire à Québec? Visé par des allégations de comportements déplacés envers plusieurs femmes, le député indépendant a présenté jeudi ses «regrets» si son attitude «chaleureuse» et «volubile» a pu offusquer certaines personnes. Pour le moment, il semble qu’une réintégration dans le caucus libéral soit exclue.



- La 67e édition du Festival international du film de Berlin — la Berlinale— se poursuit jusqu’à dimanche prochain, avec remises des Ours d’or et d’argent.