Yolande James tentera sa chance dans Saint-Laurent

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

L’ex-ministre québécoise Yolande James fait le saut en politique fédérale. Elle a confirmé dimanche, sur Twitter, qu’elle tentera de devenir la candidate du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Saint-Laurent, sur l’île de Montréal, laissée orpheline après le départ récent de Stéphane Dion. Elle se mesurera notamment au maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa. Ce dernier a confirmé vendredi qu’il briguerait l’investiture libérale. À ces deux grosses pointures pourraient s’ajouter l’homme d’affaires François Lambert, qui se dit « all in », et la candidate malheureuse dans Hochelaga aux dernières élections générales, Marwah Rizqy.