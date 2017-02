Quoi surveiller en fin de semaine?

Un peu partout au Canada aujourd'hui — notamment à 14h à Montréal —, des manifestants protesteront contre la décision de Justin Trudeau de renoncer à la réforme électorale pourtant promise et re-promise par le premier ministre.



Vendredi, M. Trudeau a expliqué à un auditoire de Yellowknife qu'il avait «tourné le dos à sa promesse» parce qu'il craignait de la discorde et de l'instabilité s'il était allé de l'avant sans le fameux consensus recherché.



…et contre la nouvelle carte électorale provinciale





Sujet connexe à l’échelle provinciale — notamment parce qu’il a relancé le débat autour d’un scrutin proportionnel: la réforme proposée de la carte électorale. Ce dimanche, une manifestation est prévue pour protester contre la disparition annoncée de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, actuellement détenue par la solidaire Manon Massé.



Selon la proposition inattendue de la Commission de la représentation électorale (CRE), cette circonscription et Westmount–Saint-Louis (un château fort libéral) seraient fusionnées pour former une nouvelle circonscription: Ville-Marie. Or, cette solution n’a jamais été discutée lors des travaux récents de la CRE. Québec solidaire est appuyé par le Parti québécois et la Coalition avenir Québec dans ce combat.



L’heure des Grammy…





C’est pour dimanche: la grande fête de la musique américaine, avec la remise des prix Grammy. Deux prédictions du magazine Rolling Stone?



- Album de l’année: ils prédisent 25, d’Adele. Mais ils souhaitent Lemonade, de Beyoncé.



- Album alternatif: ils prédisent et souhaitent Blackstar, dernier disque de feu David Bowie.



… et des BAFTA





Autre gala attendu dimanche: celui des BAFTA (British Academy Film and Television Awards)… que l’on suivra notamment parce que le film Arrival, réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, est en nomination dans neuf catégories — dont meilleur film et meilleur réalisateur.



Faut-il le rappeler? Signe de l’immense intérêt qu’il soulève, Arrival a aussi récolté pas moins de huit nominations aux Oscar, où Villeneuve pourrait décrocher la palme du meilleur réalisateur.





Le député néodémocrate Peter Julian convie dimanche ses électeurs britanno-colombiens à une «importante annonce». Qui, s’attend-on, devrait confirmer qu’il se lance dans la course à la succession de Thomas Mulcair, ce qui permettra à certains de pousser un soupir de soulagement: enfin un premier candidat!



M. Julian est un joueur important du parti depuis plusieurs années, et parle un excellent français. Il avait songé à se présenter à la succession de Jack Layton en 2011.