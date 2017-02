Il y a énormément à apprendre de ce documentaire fouillé sur le plan factuel et passionnant sur le plan anthropologique. C’est à un véritable voyage qu’Alethea Arnaquq-Baril convie le spectateur, qui découvre les vestiges prégnants d’un mode de vie démonisé. Luttant contre préjugé défavorable, la documentariste privilégie une approche éducative afin de combattre, c’est sa thèse, trois décennies de désinformation. Le film n’est jamais aussi pertinent et émouvant que lorsque sont évoqués les contrecoups de l’embargo européen de 1982, ainsi que le désavantage des Inuits (ou Inuk) par rapport à des activistes flamboyants et « très bien financés ». Jamais revanchard, l’ensemble demeure très digne, en plus d’être expertement filmé et monté. À défaut d’être réellement « en colère », les Inuits ont fini de se taire.



Inuk en colère (V.F. de Angry Inuk) ★★★ 1/2 Canada, 2016, 85 minutes. Documentaire d’Alethea Arnaquq-Baril.