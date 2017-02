Après une brève rupture, la neurasthénique Anastasia Steele (Dakota Johsnon) et le catatonique Christian Grey (Jamie Dornan) renouent dans l’espoir de vivre une liaison équilibrée. Cependant d’anciennes maîtresses du milliardaire sadique (Bella Heatchote, Kim Basinger) et l’abject patron de l’aspirante éditrice (Jack Hyde) risquent de tout gâcher. Plus insignifiante et plus ennuyante que le premier volet, cette suite de l’adaptation des best-sellers d’E.L. James se résume en une suite laborieuse de scènes d’un vide abyssal.

Cinquante nuances plus sombres (V.O. Fifty Shades Darker) ★ États-Unis, 2017, 118 minutes. Drame sentimental de James Foley. Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Jack Hyde, Victor Rasuk, Bella Heatchote, Kim Basinger et Marcia Gay Harden.