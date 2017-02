10 février 2017 18h55

Contrition ou attrition

Il y a deux sortes de regrets. On peut regretter d’avoir commis un acte parce qu’on le juge inapproprié. C’est un regret sincère que l’on appelle « contrition ». Mais on peut aussi regretter la commission d’un acte en raison de la punition que cela pourrait entraîner. C’est un regret qu’on ne peut pas dire être sincère et que l’on appelle, lui, « attrition ». Ce dernier terme, je le sais, n’est à peu près plus employé dans ce sens. Mais ne pourrait-on pas profiter de l’affaire Sklavounos pour le réhabiliter, le sens du mot, veux-je dire, et non pas l’homme de peu de contrition. Il nous serait bien utile, le vieux mot, et bien souvent.

Shawinigan, le 10 février 2017

Le néolibéralisme « frappe un mur »

Trump, Le Pen, le Brexit, la montée du populisme et le repli identitaire qui se répand partout sur la planète sont selon moi une preuve de l’échec de plus de 30 ans de règne de l’idéologie néolibérale. Depuis les années 1980, la religion néolibérale, mondialisée, la déréglementation et le démantèlement de l’État ont pris toute la place et se targuent d’être la solution à tous les maux. Pire, les tenants de ce dogme parlaient même de la fin de l’histoire, de l’accomplissement du destin de l’homme libre, devenu en fait le serviteur inconscient d’une économie toute-puissante.

Or, on assiste présentement partout à des mouvements populistes et à l’émergence de leaders politiques prônant le repli sur soi, la fermeture des frontières et le protectionnisme économique. Force est de constater que le néolibéralisme et le capitalisme mondialisé sans entrave, avec leur discours biaisé et leur pensée unique, n’ont pas rempli leurs promesses. À preuve, le grand nombre de personnes délaissées par le système, dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Je crois pour ma part que le peuple n’est pas dupe, qu’il est désormais en quête d’une autre façon de vivre et qu’il se donnera les moyens d’être inclus dans la société. Mais prenons garde, les solutions à des problèmes complexes ne peuvent être simplistes et il faudra patience, réflexions et discernement pour aller de l’avant au bénéfice de tous. Ce sera ardu, mais je garde espoir. Ce n’est pas la fin de l’histoire !

Québec, le 9 février 2017

Pour une carte à l’image de la marginalité et de sa députée

Dans les actualités récentes entourant la décision de redécouper la carte électorale, il a été beaucoup question des impératifs démocratiques qui sont en jeu. Concernant la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, cette décision pourrait aussi avoir des impacts sur les spécificités du Centre-Sud et de la partie du centre-ville aussi couverte en ce qui concerne les réalités sensibles en matière de marginalité et d’itinérance. La manière d’y aborder ces phénomènes est différente de celle vécue dans des quartiers périphériques, ou même entre l’ouest et l’est du centre-ville, l’actuel découpage permettant encore de tenir compte de ce facteur. En outre, et au-delà de la partisanerie, il faut reconnaître l’engagement de Manon Massé.

Il est d’ailleurs particulier qu’une personne aussi partisane d’une réelle démocratie et qui oeuvre en ce moment même à la participation citoyenne des personnes les plus vulnérables de sa circonscription, dont les personnes en situation d’itinérance, soit elle-même la victime d’un tel déni de démocratie. La sensibilité de notre députée à l’égard de ses électeurs et électrices fait d’elle, pour reprendre des termes à la mode, un « excellent rapport qualité/prix » de représentativité à l’Assemblée nationale. Son action est à l’image des limites du territoire qu’elle couvre et de ces pauvres gens qu’elle n’omet pas d’écouter ni de représenter. Notre circonscription, avec ses frontières actuelles, requiert une telle sensibilité, et lui enlever cette spécificité historique consiste à faire preuve d’une méconnaissance des réalités locales qui pourrait s’avérer lourde de conséquences.

Le 9 février 2017