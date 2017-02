9 février 2017 18h41

Prendre acte et se regarder

Au lendemain du drame de Québec, alors que toute la classe politique retient ses analyses et fait preuve d’une réserve de circonstance, Paul St-Pierre Plamondon, conseiller spécial du chef du Parti québécois, publiait une lettre dans Le Devoir pour tenter d’apporter son éclairage sur les événements.

Dans ce texte intitulé « De l’urgence de se pencher sur l’impact des médias sociaux sur nos démocraties », il pointe l’ère numérique qui nous a transportés dans un monde où les opinions et les perceptions prennent souvent le pas sur les faits, ce qui crée un terrain favorable à l’intolérance et à la discrimination. Il profite aussi de cette tribune pour affirmer son opposition à l’idéologie de Donald Trump. D’accord.

Mais j’ai un malaise à lire ces propos de la plume d’un porte-parole du parti qui, depuis plusieurs années, à coup de débats identitaires sur la laïcité, les « accommodements raisonnables » et autres charte des valeurs, tente de jouer sur les cordes sensibles des Québécois et mange volontiers à l’auge du populisme par tous les moyens, dont justement les médias sociaux et autres médias de désinformation.

Cet article m’est franchement apparu comme une tentative plutôt malhabile de faire un écran de fumée sur une réalité qui rattrape ce parti présentement. Il me semble que, plutôt que de s’agiter, le PQ devrait par les temps qui courent faire preuve d’humilité et prendre un peu de recul, se taire, faire les bilans qui s’imposent et admettre que certains de ses enlignements politiques des dernières années étaient de nature à alimenter, chez nous, une mouvance d’extrême droite en général et d’islamophobie en particulier.

Coteau-du-Lac, le 1er février 2017

Rampes d’accès vers le coeur

Dans son projet de rédiger une loi visant à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap, la ministre Qualtrough insiste sur l’importance de l’accès à l’emploi. Dans Le Devoir du lundi 6 février, on la cite : « Si vous n’avez pas un édifice qui compte un environnement accessible, vous ne pouvez pas y travailler. Si le transport n’est pas offert pour s’y rendre, vous ne pouvez pas y travailler… À cet égard, cette loi aura assurément un impact significatif sur l’embauche. »

Or l’accessibilité à l’emploi ne se résume pas au transport adapté pour se rendre au travail, ni aux rampes d’accès à l’entrée, aux portes automatiques et aux ascenseurs dans les milieux de travail. En vérité, la première rampe d’accès à franchir, peu importe le « handicap », est la rampe vers le coeur. L’accès à l’emploi passe inévitablement par l’accueil de la différence par l’employeur et les collègues de travail, et une ouverture aux adaptations des tâches et façons de faire aux capacités ou limitations de la personne en situation de handicap.

Certes, il reste fort à faire pour permettre aux personnes ayant des incapacités motrices ou des déficits sensoriels d’exercer leur rôle de citoyens à part entière. Cependant, les personnes qui présentent une déficience intellectuelle sont trop souvent oubliées lorsqu’on parle de citoyens « handicapés » et d’accessibilité universelle. Les mesures compensatoires mises en place dans nos villes et nos milieux de travail prennent rarement en considération la perspective de personnes qui ont des limitations intellectuelles et des capacités d’adaptation restreintes. Encore une fois, c’est par le coeur que l’on peut espérer changer les valeurs qui permettront une participation égalitaire dans le monde du travail de toute personne en situation de handicap, peu importe sa condition. À quoi sert une rampe d’accès vers le bureau d’un futur employeur qui ne croit pas en notre potentiel ?

Gatineau, le 7 février 2017