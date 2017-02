Pour vivre, dit-on, il faut entrer dans la danse. Or, il faut aussi savoir en sortir, ne serait-ce que pour obtenir un semblant d’équilibre… et de créativité. Inspirés par le roman graphique de Bastien Vivès, la cinéaste Valérie Müller et le chorégraphe Angelin Preljocaj ont librement adapté l’ouvrage, célébrant au passage leur propre travail artistique. Ils doivent beaucoup se reconnaître en Polina, cette jeune danseuse vivant à l’ombre des centrales nucléaires de l’ère soviétique et rêvant du Bolchoï. Or, peut-être que ses parents en rêvent plus qu’elle ? Une série de décisions impulsives et de rencontres déterminantes (dont Juliette Binoche en chorégraphe) font de cette valse-hésitation un ballet célébrant la vie hors des salles de répétitions, ponctuée de magnifiques chorégraphies opposant classicisme et modernité.



Notre critique complète



Horaire en salles

Polina, danser sa vie ★★★ 1/2 France, 2016, 108 min. Drame d’Angelin Preljocaj et Valérie Müller. Avec Anastasia Shevtsova, Juliette Binoche, Niels Schneider, Jérémie Bélingard.