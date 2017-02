Après 65 ans, est-ce que la sexualité prend aussi sa retraite ? Les plus jeunes en sont convaincus, imaginant mal leurs grands-parents s’aimer comme au premier jour. S’il est vrai que l’intensité n’est plus la même, ce n’est ni un désert ni un naufrage : de cela, Fernand Dansereau est convaincu. Le cinéaste est parti à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont su conjuguer leur amour avec les contraintes du temps qui passe. Cette quête donne lieu à de multiples confidences sur la solitude, la tendresse, l’image corporelle, l’obsession de la performance, et la mort qui rôde plus souvent qu’à son tour. Sur ce sujet, la psychologue Édith Fournier et le cinéaste Jean Beaudin se livrent avec autant d’intelligence que d’abandon, concluant un film jamais en panne d’idées, ou de désirs, devant les préjugés.



L’érotisme et le vieil âge ★★★ 1/2 Canada, 2017, 83 min. Documentaire de Fernand Dansereau.