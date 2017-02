Porté par l’audace de son thème, mêlant retour à la Seconde Guerre mondiale, espionnage, physique quantique et conflits moraux, le Québécois Olivier Asselin (La liberté d’une statue, Le siège de l’âme) livre avec son thriller d’espionnage très cérébral une oeuvre d’une esthétique troublante. Souvent en noir et blanc, sur un jeu d’acteurs en distanciation en général trop appuyée et sur un rythme inégal, Le cyclotron jongle avec des enjeux philosophiques et scientifiques brillants, mais sans émotions, et commande de s’abandonner à ses thèses, sous peine de perdre pied dans ses réalités parallèles.



Notre critique complète



Horaire en salle

Le cyclotron ★★★ Québec, 2016, 95 min. Suspense historique d’Olivier Asselin. Avec Lucille Fluet, Mark Antony Krupa et Paul Ahmarani.