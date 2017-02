9 février 2017 00h09

Le français recule-t-il au Québec ?

Oui, il recule. Voici quelques exemples. Autrefois, les artistes partaient en tournée, se produisaient sur une scène et se donnaient la réplique. Maintenant, ces artistes sont sur la route (on the road), sur un stage et oublient parfois leurs lignes (lines). Autrefois, les joueurs de hockey jouaient à l’étranger. Maintenant, eux aussi sont sur la route. Certains titres d’émissions de télévision possèdent un mot français : Star Académie, Star Système, mais la structure inversée n’est pas française, mais anglaise. On devrait dire L’Académie des stars et Vedettariat (non pas le Système des stars). Le titre inversé Fatale-Station est aussi un anglicisme, alors que l’on devrait dire Station fatale. De plus, pourquoi ces germanismes : Oktobierfest (à Sainte-Adèle) et Igloofest (à Montréal) ? Le Festival de la bière et le Festival de la neige ou le Festival d’hiver ne sont pas des titres assez accrocheurs ? Que dire, finalement, de ce cri du coeur de France Beaudoin lors de l’émission En direct de l’univers du Jour de l’An : « Hallelujah de Leonard Cohen est la plus belle chanson québécoise » ? Quand on en est à qualifier une chanson en anglais de « plus belle chanson québécoise » (indépendamment de la qualité de cette chanson), on peut se poser des questions sur l’avenir du français au Québec !

Le 3 février 2017

L’empathie, une passion qui tue ?

Le titre de cet article du Devoir (édition du 7 février) étonne, provoque, mais en lisant l’article on comprend le bien-fondé de cette analyse : même les émotions les plus généreuses peuvent fausser le jugement. Le terme empathie (einfühlung) a été introduit en psychologie par Théodore Lipps en 1906 pour désigner une attitude semblable à celle condamnée par Paul Bloom dans son article. Très tôt, les psychologues humanistes, dont Carl Rogers, ont renommé ce sentiment « sympathie » (ressentir avec), réservant le mot « empathie » pour décrire une attitude qui consiste à saisir le monde subjectif de l’autre sans s’identifier à lui et sans faire siennes ses émotions. C’est exactement ce que M. Bloom appelle « compassion ». Mais, en français au moins, le message est brouillé si on ouvre le dictionnaire au mot compassion : « Sentiment qui porte à plaindre et partager les maux d’autrui » (Petit Robert). Les mots changent et sèment souvent la confusion.

Sherbrooke, le 7 février 2017

La fin du sacré ou le triomphe de la vulgarité

L’Église Notre-Dame-de-Fatima de Jonquière n’est plus. Notre « tour Eiffel » est héroïquement tombée sous le pic des démolisseurs. Le sacré, le patrimoine et l’audace sont rasés : le promoteur est vainqueur.

Les ruines de ce temple sont devenues l’édifice du mauvais goût : que du brun et du plastique. Pendant ce temps, les pharisiens du conseil municipal se terrent derrière des paquebots tout inclus. C’est la fin du sacré et le triomphe de la vulgarité.

Lentement, le navire Saguenay prend l’eau. Désormais derrière Lévis (?!?) en ce qui concerne la population, la ville sacrifie son patrimoine bâti pour l’éphémère et le médiocre. Le déni, l’hypocrisie, voire le mensonge, sont le lexique officiel de la ville. Seuls les intimes du pouvoir ont accès à la vérité. Ils règnent sans partage. Le douchebag en cravate remplace désormais le notable d’autrefois.

C’est assez ! Vivement qu’une nouvelle génération créative et dynamique se lève et remplace, en 2017, ces momies qui nous gouvernent.

Le 3 février 2017