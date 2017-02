Quoi surveiller aujourd'hui?

Après le choc de l'attentat de Québec, c'est le temps de l'action: les représentants de plusieurs groupes musulmans se rendront à Ottawa ce matin pour demander aux gouvernements — fédéral, provinciaux et municipaux — de «prendre des mesures afin de combattre l'islamophobie».



Le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Yangui, sera présent, de même que le Conseil national des musulmans canadiens. Le message central concerne l'islamophobie, mais les dirigeants visent aussi «toute forme de racisme et de discrimination systémiques».



Les chiffres du jour: le recensement, volet 1





Combien sommes-nous de Québécois et de Canadiens, femmes et hommes, jeunes et vieux, urbains et ruraux? Le dévoilement du premier volet du recensement 2016 répondra aujourd'hui à toutes ces questions — et à des milliers d'autres au passage.



Les données de mercredi (rassemblées sous les thèmes population et logements) seront suivies de six autres séries de statistiques. En les mettant bout à bout, nous aurons fin 2017 un portrait très précis des contours du Canada d'aujourd'hui. Et il y aura bien des démographes, sociologues, urbanistes et chercheurs heureux...



La marche au Brexit, suite





C'est aujourd'hui que les députés britanniques doivent voter en dernière lecture sur le projet de loi qui permettra (ou non) au gouvernement de lancer la procédure de sortie de l'Union européenne — le Brexit, comme on l'appelle amicalement. C'est le même projet de loi que les députés écossais ont rejeté massivement hier, dans un geste symbolique, mais qui n'a aucun poids politique.



Mardi, la première ministre britannique, Theresa May, a promis que les députés seront aussi consultés sur les termes du Brexit après les négociations avec l'UE.



Une décision sur le décret?





Les aventures du décret anti-immigration de Donald Trump se poursuivent. Les juges fédéraux qui ont entendu hier soir les argumentaires des partisans et des opposants de la mesure devraient rendre leur décision dans les prochaines heures — au plus tard vendredi.



Le décret est pour le moment suspendu… et fait toujours l'objet d'un débat enflammé aux États-Unis et ailleurs dans le monde.