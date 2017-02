8 février 2017

Via Rail mérite-t-elle Montmagny?

De passage à Montmagny récemment pour la présentation d’une conférence animée autour de l’oeuvre de Félix Leclerc, quelle ne fut pas ma déception de constater de visu que la gare de cette superbe petite ville dynamique était fermée, arborant presque un petit air fantomatique.

Cette ancienne gare de Via Rail n’offre plus de service à sa clientèle sur place, mais le train y fait deux arrêts quelques jours en semaine : un le matin à 5 h en direction de Québec et un autre le soir autour de minuit pour l’aller en direction d’Halifax. Un arrêt pour les lève-tôt et un arrêt pour les couche-tard. Très pratique, n’est-ce pas ? En fait, le tout est adapté pour monsieur et madame Personne.

Qui plus est, on ne trouve aucun abri pour le client en attente de son train. Qu’il pleuve ou qu’il fasse une de ces tempêtes de neige, il faut attendre dehors, et à la noirceur, le train de cette compagnie de transport qui fait des millions en profits par année mais qui n’est pas foutue d’offrir un service adéquat et respectueux à sa clientèle. Via Rail aurait intérêt à se soucier un peu plus de ceux qui voyagent en région. Mais il semble bien que ce soit le dernier de ses soucis. Pour ma part, j’avais acheté à l’avance un billet pour un retour à Québec, fixé donc à 5 h.

Alors, la veille, je fis une belle promenade dans les rues du Vieux-Montmagny pour aller voir à l’avance le point d’embarquement. Voyant le côté désuet dudit lieu, qui était peu accueillant et mal déneigé, je décidai de revenir à Québec le lendemain en prenant un autobus qui partait à 11 h.

Mon petit boycottage de Via Rail m’a certes endetté d’une vingtaine de dollars, mais m’a permis de dormir quelques heures de plus et de siffloter, l’esprit plus reposé, Le train du Nord de Félix après un bon petit-déjeuner.

Dommage, parce que j’aime voyager en train. Et je me dis que Montmagny, ville aux volets culturel et patrimonial fort bien développés, mérite qu’on s’y arrête. Mais je me dis aussi que Montmagny ne mérite pas qu’on s’y arrête par train. Du moins pas dans l’état actuel des choses et aux heures proposées par Via Rail.

Saguenay, le 7 février 2017

Une petite gêne, M. Céré

Dans une Libre opinion publiée dans Le Devoir du 7 février, Pierre Céré y va d’une critique tous azimuts du discours identitaire du Parti Québécois (PQ) et des péquistes. Tout y passe : propos xénophobes dans les assemblées péquistes, incantations de Jean-François Lisée contre le hidjab, projet de loi sur la citoyenneté et, bien sûr, la charte des valeurs. C’est de bon ton d’enfourcher ce cheval de bataille dans le contexte actuel.

Mais cela nous a amenés à nous remémorer une certaine situation. Au début de la dernière campagne électorale, où il apparaissait que la charte serait un enjeu électoral, quelle ne fut pas notre surprise de constater la candidature de Pierre Céré pour le PQ dans la circonscription de Laurier-Dorion, alors qu’il avait démissionné du Conseil d’administration du SPQ Libre, lors du débat sur le projet de loi sur la citoyenneté auquel il était fermement opposé.

Nous avons alors demandé à la direction du PQ si on avait vérifié son adhésion à la charte et nous avons nous-mêmes contacté Pierre Céré pour nous enquérir de sa position. Il nous assura, comme il l’avait fait auprès de la direction du PQ, qu’il n’avait aucun problème à appuyer la charte.

Monsieur Céré peut avoir changé d’idée à propos de la charte et critiquer le PQ. Mais, à sa place, on se garderait une petite gêne.

Le 7 février 2017