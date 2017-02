Quoi surveiller aujourd'hui?

Journée cruciale pour le décret anti-immigration de Donald Trump? Absolument, car la Cour d'appel de San Francisco doit décider aujourd'hui si elle maintient — ou non — la suspension de la (très) controversée mesure. C'est un juge fédéral de Seattle qui l'avait bloquée la semaine dernière.



En jeu dans ce dossier: la question de savoir si le président Trump a outrepassé ses pouvoirs et violé le premier amendement de la Constitution. Et plusieurs estiment que oui. Lundi, les médias américains dénombraient l'opposition d'au moins 10 anciens hauts fonctionnaires, d'une centaine de compagnies de la Silicon Valley, de 280 professeurs de droit, de 16 États et d'une pléthore d'organismes. Notamment.



L'opération du jour: Fillon, la relance





Embourbé dans un scandale qui plombe complètement sa campagne présidentielle, François Fillon tentera aujourd'hui de se relancer et de convaincre les députés de la droite française qu'il demeure l'homme de la situation. M. Fillon s'adressera directement aux parlementaires à l'Assemblée nationale.



Lundi, le candidat de la droite a fait son mea culpa et reconnu avoir fait une «erreur» en embauchant sa femme et ses deux fils dans le passé. Plusieurs estiment qu'il s'agit d'un cas classique «d'emplois fictifs». Chose certaine, l'affaire fait mal: M. Fillon se classerait aujourd'hui troisième dans les intentions de vote, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Comme disait France Info: «C'est la soupe à la grimace chez Les Républicains.»



Rentrée parlementaire à Québec





Voilà: c'est pour aujourd'hui, la rentrée parlementaire à Québec. Avec des caucus pour tous les partis, une période de questions et bien du plaisir en perspective. Sujets en vue mardi?



– Chez les libéraux: le sort de Gerry Sklavounos — qui serait bientôt prêt à faire la déclaration attendue pour expliquer ses comportements envers les femmes.



– Chez les péquistes: la controverse autour de Martine Ouellet et son projet de cumuler son travail de députée comme «indépendantiste indépendante amie du PQ» et de chef du Bloc québécois.



– Chez Québec solidaire: première rentrée post-Françoise David…



Un président pour Haïti!





Après mille reports et péripéties, Haïti aura enfin un nouveau président aujourd'hui: Jovenel Moïse sera officiellement investi à Port-au-Prince. Il a remporté le scrutin du 20 novembre dernier… organisé plus d'un an après le début du processus électoral (le premier tour d'octobre 2015 a été annulé à cause de fraudes massives).



M. Moïse prendra la succession du président intérimaire, Jocelerme Privert, en poste depuis le départ de Michel Martelly en février 2016. Et il trouvera un pays toujours en difficulté: lundi, les autorités et des organisations humanitaires ont indiqué qu'il faudra trouver 300 millions en assistance vitale pour des milliers d'habitants — notamment ceux touchés par l'ouragan Matthew l'automne dernier.





On saura aujourd'hui qui seront les finalistes 2017 pour les prix Juno, qui célèbrent le meilleur de la musique canadienne. L'an dernier, The Weeknd avait remporté les grands honneurs, et Jean Leloup avait décroché le Juno du meilleur album francophone. On dit ça comme ça, mais ce sera le premier gala suivant le décès de Leonard Cohen.