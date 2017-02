6 février 2017 23h08

Le dernier tweet du président américain

Le président Donald Trump a choisi de s’en prendre, selon ses conceptions, à la décision « ridicule » d’un « soi-disant juge » (« so-called judge »).

Le moule constitutionnel américain — marqué par la séparation entre les trois types de pouvoir — s’est avéré être forgé en opposition au modèle britannique lors des années suivant la marche vers l’indépendance. Au terme du procès Marbury c. Madison en 1803, la Cour suprême des États-Unis a accru ses prérogatives en recevant le pouvoir de juger de la constitutionnalité des lois. L’exécutif américain est dénué d’une telle autorité, encore aujourd’hui.

Le socle de l’ordre constitutionnel est une donnée incontournable de l’équation désignant un régime politique. Une constitution définit les « règles du jeu », établit les pratiques admises au sein d’un système de gouvernance. En insultant un magistrat et en mettant en doute ses compétences, le président américain a commis un geste excessivement grave en tant que chef de la fonction exécutive.

M. Trump pourrait-il poursuivre selon cette voie et contester au gré de ses humeurs les décisions du plus haut tribunal américain ? Le cas échéant, des ingrédients dangereux seraient réunis au sein d’un même mélange.

Avec la Ve République en France, de Gaulle a révélé qu’un régime démocratique peut cohabiter au côté d’un exécutif fort. Il a autrement dit montré aux Français qu’un pouvoir centralisé n’entreprend pas infailliblement des transgressions aux règles établies par la Constitution.

Des signes indiquent que le président Trump pourrait offrir aux Américains une démonstration contraire. La prudence est de mise et il est en somme nécessaire de demeurer vigilant : « Quand les États-Unis éternuent, le monde s’enrhume. »

Val-d’Or, le 6 février 2017

Quatre trente sous pour quelques cennes

Une réforme électorale était bel et bien possible, s’il n’en tenait qu’à Justin Trudeau. Si l’opposition s’était rangée derrière sa proposition, le vote uninominal préférentiel, il aurait réformé le système, peu importe l’appui de la population. À part Justin Trudeau, quelques éditorialistes et une poignée de militants libéraux, personne ne souhaite un mode de scrutin préférentiel. Cette option n’est ressortie ni dans les consultations du comité parlementaire ni lors des consultations publiques à travers le pays. Deux pays seulement utilisent ce système dans le monde entier pour élire leur chambre de représentants : la Papouasie–Nouvelle-Guinée et l’Australie. Alors que plus de 85 % des pays industrialisés ont opté pour un système à finalité proportionnelle, qui implique que chaque parti obtient sensiblement la même proportion de sièges que de votes obtenus. La très grande majorité des interventions des experts (plus de 80 %) et des citoyens (plus de 70 %) lors de la dernière consultation vont dans ce sens. Pourquoi donc Justin Trudeau tient-il tant à ce système ? Pourquoi en voudrait-on au Québec ou au Canada ? Un système préférentiel peut bien fonctionner lorsqu’un seul siège est à combler — course à la chefferie d’un parti, pour l’élection d’un maire ou pour une présidence —, mais pas pour constituer des assemblées comme la Chambre des communes. La raison de la préférence de Trudeau est fort simple : le système préférentiel occasionne encore plus de distorsions que notre mode actuel, provoquant encore plus de gouvernements faussement majoritaires. Justin Trudeau a donc choisi l’intérêt de son parti plutôt que de se comporter en leader politique et de défendre l’intérêt supérieur des Canadiennes et Canadiens. Il aurait préféré nous demander de troquer quatre trente sous pour quelques cennes, nous proposant une solution qui nous fait perdre au change et qui est, aujourd’hui et pour toujours, dépassée.

Montréal, le 4 février 2017