La nouvelle candidate déclarée à la chefferie du Bloc québécois, Martine Ouellet, entame sa première vraie journée de campagne aujourd’hui en dévoilant un «nouvel appui de taille».



Sa décision de tenter sa chance au fédéral tout en demeurant députée au provincial jusqu’aux prochaines élections a fait vivement réagir, dimanche. Elle se retirera du caucus péquiste, mais se qualifie toujours de députée péquiste… alors que le PQ la considère comme une députée indépendante. Quoi qu’il en soit, les militants bloquistes ont confirmé cette fin de semaine que leur prochain chef sera élu le 22 avril 2017.



La semaine de la rentrée à Québec





À la colline, tous! Cette semaine marque la rentrée parlementaire à Québec (mardi), après une longue pause entamée avant les Fêtes. Quelques éléments à suivre?



- L’étude du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État dans un contexte post-attentat



- La grève des juristes qui s'éternise



- Le sort des députés Gerry Sklavounos et Pierre Paradis



Catalogne: un référendum et un procès





Après le référendum, c’est l’heure du procès pour l’ancien président de la Catalogne, Artur Mas. Celui-ci est jugé à compter d’aujourd’hui pour désobéissance et «prévarication» (un manquement aux devoirs de sa charge) pour avoir organisé en 2014 une consultation sur l’indépendance de cette région espagnole. Deux coaccusés l’accompagnent dans le box.



M. Mas promet de porter l’affaire devant la justice européenne au besoin. «Nous ne sommes pas disposés à accepter qu’aller aux urnes constitue un délit», a-t-il dit dimanche. Le procès survient dans un climat toujours tendu entre Barcelone et Madrid.



Le dossier de la semaine : Trump et son décret





A-t-on déjà vu début de mandat présidentiel plus rocambolesque? La question se pose en cette troisième semaine de la présidence de Donald Trump, qui risque bien d’être dominée encore par le sort de son décret migratoire (ou anti-immigration).



Vivement contesté par la justice américaine, âprement défendu par le gouvernement Trump, le décret fait l’objet d’un intense bras de fer juridique qui se poursuivra aujourd’hui.



Le chiffre du jour : 65





Il y a 65 ans aujourd’hui, le 6 février 1952, Elizabeth Alexandra Mary devenait Elizabeth II et amorçait un règne dont la durée fait d’elle la souveraine britannique la plus résistante (devant les 63 ans d’une autre reine, Victoria)… et aussi la souveraine la plus expérimentée sur la planète depuis octobre 2016 (le roi de la Thaïlande la devançait jusqu’alors).



65 ans? Un jubilé de saphir, dit-on. Et c’est aussi l’occasion de réaliser que le prince héritier, Charles, attend son tour dans l’ombre depuis pas mal toute sa vie. Comme William (et George, tant qu’à faire le tour).