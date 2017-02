5 février 2017 22h02

Des balises à définir



Nous croyions que la ville de Québec, si provinciale, si paisible, était à l’abri d’attentats de nature terroriste. Hé bien non ! Force est de constater qu’il y a parmi nous des personnes prêtes à croire aux discours haineux et mensongers. Toute la semaine, les médias (presse, radio et télévision) nous ont inondés de nouvelles, analyses et commentaires, à un point tel que j’ai craint une intoxication massive. Contrairement à la population de religion juive, plus discrète, sauf peut-être à Outremont, celle de religion musulmane, plus récente et originaire majoritairement du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), nous rappelle, comme l’ont montré les audiences de la commission Bouchard-Taylor, que la majorité des Québécois francophones considèrent que certaines pratiques et modes vestimentaires, féminines en particulier, signifient le retour du religieux dans l’espace public. Cette majorité qui a expulsé l’Église catholique de cet espace à la suite de la Révolution tranquille ne veut pas en entendre parler. D’autre part, la religion musulmane représente à leurs yeux la négation du « dogme » de l’égalité de l’homme et de la femme. Bien que le déluge d’émotions auquel nous avons assisté cette semaine puisse contribuer à une meilleure connaissance et une compréhension mutuelles, il ne peut suffire à créer le climat de tolérance et d’acceptation auquel nous aspirons tous à l’exception, évidemment, de ceux qui se nourrissent ou diffusent des discours haineux sur Internet et dans d’autres médias. Le gouvernement du Québec doit rapidement proposer des balises raisonnables en matière de laïcité qui tiendront compte de l’équilibre à maintenir entre les positions antagonistes françaises et anglo-américaines qui ont toutes deux leurs adeptes chez nous et, surtout, n’enfreindront pas, constitution canadienne oblige, les limites imposées par la Charte canadienne des droits. Quant à la population musulmane, elle devra participer à ce processus et, pour que cela se fasse de manière efficace et responsable, elle aura l’obligation de se choisir des porte-parole crédibles. Le gouvernement actuel de Philippe Couillard en est-il capable ? La population musulmane du Québec est-elle prête à saisir l’occasion qui lui est offerte ? C’est ce que nous verrons au cours des mois à venir.

Québec, le 4 février 2017

Un texte anti-québécois

Étant originaire de la ville de Washington, avec un père qui était journaliste au Washington Post, je me sens obligé de répondre au texte anti-québécois publié dans ce journal et écrit par le Canadien anglais J. J. McCullough. Je suis certain que les lecteurs américains trouvent ridicule sa critique de la violence québécoise. Comparons les deux pays, le Québec et les États-Unis. Le Québec a eu six fusillades au cours des 33 dernières années. En moyenne, il y a une fusillade dans laquelle quatre personnes ou plus sont tuées ou blessées aux États-Unis chaque jour. La Ville de Chicago a connu 750 homicides l’année dernière tandis que le nombre d’homicides à Montréal, une ville de taille semblable, était de 15. Je connais de nombreux Américains qui m’envient parce que je vis au Québec. Ils aimeraient avoir une assurance maladie comme la nôtre et ils aimeraient vivre dans une société où les gens ne se promènent pas en public avec des armes à feu. Ils pensent que c’est fantastique que le premier ministre du Canada ne soit pas un fasciste psychopathe mégalomane misogyne islamophobe xénophobe.

Chicoutimi, le 5 février 2017

Une dérive politique

Le fait que Philippe Couillard ait scandé « Allahou Akbar » lors de la cérémonie en l’honneur des victimes de la tuerie de la mosquée de Québec est une dérive politique. Si ce n’est pas de la démagogie, de l’intérêt politique recherché en profitant de cet événement, c’est une faiblesse de la part d’un premier ministre qui devrait encourager solidement la séparation de l’État et de la religion. On ne dit pas « Dieu est grand » par solidarité, même pour des gens croyants qui ont souffert, si nous ne sommes pas convaincus nous-même que le monde est dirigé, la politique comprise, par un être suprême hypothétique.

Le 5 février 2017