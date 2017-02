Quoi surveiller en fin de semaine?

Recueillement, jour 3. Cette semaine post-attentat se termine avec deux événements dédiés aux six victimes de la fusillade de dimanche dernier à la grande mosquée de Québec.



D’abord, cet après-midi, un rassemblement de solidarité est organisé par le Centre culturel islamique de Québec. Puis, dimanche midi, il y aura une marche à la mémoire des personnes abattues par le tueur, avec départ au PEPS de l’Université Laval. Jeudi et vendredi, les deux cérémonies funéraires tenues à Montréal et à Québec ont attiré des milliers de Québécois.



La réunion du jour: le Bloc en réflexion





Au Bloc québécois comme au Nouveau Parti démocratique, la course à la chefferie se déroule dans le silence et en l’absence de tout candidat officiel. Au point où certains proposeront aujourd’hui en conseil général que le Bloc reporte sa course à 2018, plutôt que d’aller de l’avant avec le vote envisagé pour avril 2017.



Les deux options seront débattues par les bloquistes présents… incluant la députée péquiste Martine Ouellet, qui annoncera dimanche les conclusions de sa réflexion au sujet de son éventuelle candidature pour prendre la succession de Gilles Duceppe. Si elle se lance, conservera-t-elle son siège à Québec — une idée qu’elle a évoquée? Réponse demain.



Sous les feux de la rampe: Kevin O’Leary





Après un début de course au leadership conservateur pour le moins tonitruant, Kevin O’Leary participera ce soir à son premier débat des candidats — il avait attendu que celui tenu à Québec en français soit chose du passé pour se lancer dans la course.



M. O’Leary a reçu un flot de critiques cette semaine quand il a publié une vidéo le montrant en train de s’exercer à tirer avec une arme à feu… cela au moment même où les funérailles des trois premières victimes de l’attentat de Québec étaient célébrées à Montréal. N’empêche que, de l’avis général, il serait dans les deux ou trois candidats les plus sérieux de cette course qui se joue à… quatorze.



La fin de semaine du football





Falcons? Patriots? Voilà revenu le grand rendez-vous annuel du football américain (et des ailes de poulet): le Super Bowl se tient dimanche entre Atlanta et la Nouvelle-Angleterre. Le match se déroule à Houston, et la chanteuse Lady Gaga mènera le bal de l’incontournable spectacle de la mi-temps.



Entre autres choses à observer: le quart-arrière des Patriots, Tom Brady, pourrait décrocher un cinquième championnat, du jamais vu. Et pour la première fois de l’histoire de l’humanité — rien de moins —, les téléspectateurs canadiens pourront voir les (très attendues) publicités originales du Super Bowl, sans édulcoration canadienne. Notamment celle de Budweiser, perçue par certains comme une critique du décret anti-immigration du président Trump.





Puisqu'on en parle: pour sa deuxième fin de semaine présidentielle, Donald Trump se rend dans l’un des établissements de luxe qu’il possède en Floride. Il pourra y suivre de près une manifestation d’opposants qui se tiendra samedi soir, de même que l’évolution de trois dossiers où il a mis le feu aux poudres dans les derniers jours:



- Le décret anti-immigration, dont l’application est contrecarrée par des jugements des tribunaux et qui suscite un tollé international.



- Les relations envenimées avec l’Iran.



- La question de la colonisation en Israël.