3 février 2017 21h56

L’hypocrisie libérale

On assiste depuis quelques jours à de grands discours et une multitude de bonnes intentions dans la foulée de l’événement tragique de dimanche soir à Québec. La communauté de la capitale nationale a montré au monde qu’elle était solidaire et qu’elle pouvait répondre de façon digne à un tel acte des plus barbares, le point n’est pas là.

Le problème actuellement est l’hypocrisie libérale à son paroxysme, qui se drape dans la vertu du vivre-ensemble pour étouffer tout débat sur des sujets hautement sensibles au Québec et ailleurs dans le monde.

On se souvient que le rapport Bouchard-Taylor a été déposé en 2008, ça fait neuf ans et rien n’a bougé ! Les libéraux n’ont jamais voulu régler l’épineuse question de l’identité, et tout ce qui traîne se salit. Malheureusement, un événement comme dimanche est encore une fois teinté de débats sur nos débats plutôt que ne se concentrer sur l’amélioration de nos rapports avec les différentes communautés.

Le jour où le Parti libéral voudra vraiment régler les problèmes d’accommodements raisonnables au Québec, on pourra enfin passer à autre chose et axer la suite sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise.

SVP, Monsieur le Premier Ministre, ne soyez pas chef d’État seulement lors d’événement malheureux, soyez-le aussi lorsqu’il faut prendre des décisions importantes pour notre avenir.

Je crois que le Québec mérite mieux que d’éternelles chicanes sur l’identité, nous serons jugés par ce que nous ferons dans les prochains mois.

Rimouski, le 2 février 2017

Charte des valeurs contre les communautés culturelles, vraiment ?

Pendant qu’on cherche à déterminer les causes de l’attentat terroriste perpétré contre les musulmans à Québec, voici que, dans Le Devoir du 1er février, Marco Fortier et Robert Dutrisac rapportent que, « depuis l’attaque armée contre la mosquée de Québec […] des musulmans de tous les horizons de la société ont dénoncé le climat explosif provoqué par le projet de charte des valeurs ».

Comme si cette charte s’attaquait aux musulmans.

À cette époque, j’étais étonné de voir comment certains opposants à cette charte trompaient délibérément la population en faisant croire que l’on s’attaquait aux communautés culturelles.

Or la charte traitait de la laïcité de l’État québécois en interdisant le port des signes religieux ostentatoires dans l’espace public et non de la présence des communautés culturelles.

Comme la majorité du Québec est composée de catholiques, faudrait-il dire que la charte des valeurs les rejetait, les considérait comme une tare, en leur interdisant de porter des signes religieux ostentatoires, tels que crucifix, scapulaires, photos de saints, pour servir l’État québécois ?

Le succès des opposants à la charte est le résultat de cette association fallacieuse et délibérée où l’on a fait dévier le débat de l’interdiction du port des signes religieux dans l’espace public vers celui du rejet des communautés culturelles, comme si seules les communautés culturelles étaient croyantes et pratiquantes.

Laval, le 2 février 2017