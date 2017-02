Pour aller plus loin

qui a foncé sur nous il y a 350 millions d’années, à l’origine de la formation de Charlevoix, vous intéresse ? L’observatoire de l’Astroblème de Charlevoix , un centre de découvertes situé à La Malbaie, raconte ce gigantesque impact. Pur Safran que le Québec a vu fleurir sa première safranière commerciale, inaugurée officiellement en octobre 2013 durant la floraison et la récolte des fleurs de crocus sativus. La propriétaire, Nathalie Denault, a lancé l’été suivant une « académie » pour former d’autres producteurs intéressés par cette culture si particulière. D’où les nouvelles safranières qui voient le jour. « Nous cultivons le safran et tenons aussi une gamme de produits safranés, dont une gelée à l’érable faite à partir de sirop que nous avons safrané durant l’évaporation de l’eau d’érable. Gourmand… et unique au monde ! »est une plante à végétation inversée : il croît l’hiver (sous la couverture de neige, le feuillage vert persiste), est en dormance l’été et fleurit à l’automne, dès que les nuits rafraîchissent (sous les 8 °C). Les fleurs sont généralement récoltées puis émondées manuellement. D’où le prix !Chaque pistil est coupé de façon à garder ses trois stigmates, les fameux filaments rouge vif. Ils sont ensuite mis à sécher à une certaine température — une étape délicate, car le safran doit perdre 80 % de son poids pour devenir épice — et soigneusement conservés à l’abri de la lumière et de l’humidité. Un pistil frais ne goûte rien.C’est lors du processus de séchage que tous les arômes vont se développer. Pour obtenir un demi-gramme de safran, il faut récolter en moyenne… 80 fleurs decrocus sativus !