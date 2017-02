La semaine de deuil post-attentat se poursuit: les funérailles de Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzedine Soufiane, trois des six victimes de l’attaque de la mosquée, seront célébrées ce vendredi au Centre des congrès de Québec.



Hier, des milliers de Québécois — incluant de nombreuses personnalités politiques — se sont rendus à l’aréna Maurice-Richard pour rendre hommage aux trois autres victimes, Aboubaker Thabti, Khaled Belkacemi et Abdelkrim Hassane. Leurs corps seront rapatriés vers leurs pays d’origine respectifs, la Tunisie et l’Algérie.



Que faire avec Sklavounos?





Les libéraux du Québec auront un sujet délicat à traiter lors de leur caucus présessionnel de ce matin: que faire avec Gerry Sklavounos, le député évincé du caucus parce qu’il faisait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle? Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a conclu jeudi qu’aucun acte criminel n’a été commis dans ce dossier.



Hier, M. Sklavounos a indiqué vouloir retourner le plus vite possible à l’Assemblée nationale. Mais pourra-t-il (et voudra-t-il) le faire comme libéral? Ou bien comme indépendant? La décision définitive des libéraux devrait être prise la semaine prochaine. Depuis le départ de M. Sklavounos, un autre député — Pierre Paradis — a également été expulsé du caucus et du conseil des ministres parce que la police enquête sur des allégations d’inconduite sexuelle.



El Chapo sort de prison… pour aller au tribunal





Le roi des évasions spectaculaires, le narcotrafiquant mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman, assistera aujourd’hui en personne à la première audience de préparation de son procès, à New York.



Le chef présumé du cartel de Sinaloa devait initialement être entendu par vidéo, question de «minimiser les perturbations liées à son transport physique». Ses avocats ont toutefois réussi à obtenir qu’il soit présent au tribunal… et le procureur du dossier a assuré que les mesures de sécurité seraient draconiennes. Guzman plaidera non-coupable à 17 chefs d’accusation.



L.A. ou Paris, faites vos Jeux





C’est aujourd’hui que les villes qui souhaitent organiser les Jeux olympiques d’été 2024 doivent déposer la troisième et dernière partie de leur dossier de candidature. Paris et Los Angeles sont en lice — et jugées favorites devant l’autre candidate, Budapest.



Dans les derniers jours, certains médias se posaient la question de savoir si Donald Trump n’est pas en train de couler la candidature américaine avec son décret anti-immigration. La question restera en suspens jusqu’à la décision définitive, attendue le 13 septembre prochain. Mais l’histoire montre que le Comité international olympique ne s’embarrasse pas souvent des polémiques politiques que ses choix soulèvent…