La dame de Katwe (V.F. de Queen of Katwe)

3 février 2017 16h27 | Mediafilm

Produite par les studios Disney, cette évocation du destin inspirant de Phiona Mutesi repose sur une formule classique mais indéniablement efficace. L’Indienne Mira Nair (Salam Bombay, The Reluctant Fondamentalist) pose un regard affectueux sur ses attachants personnages, dont les amusants frères de la protagoniste, qui participent eux aussi à l’aventure en raison de leur don pour les échecs. Les thèmes de la confiance en soi, des rivalités de classes et du sens du devoir sont par ailleurs traités sans trop de prêchi-prêcha. Sortant de son territoire de prédilection, la réalisatrice exploite de manière réaliste et expressive les décors africains. Malgré le caractère incongru des échanges en anglais entre personnages ougandais, tous les interprètes font montre de conviction dans leur jeu.