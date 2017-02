Le client (V.F. de The Salesman)

C’est à la fois un retour au bercail et un retour en force pour Asghar Farhadi (La séparation, Le passé), ce fin observateur de la société iranienne, capable aussi d’une grande virtuosité visuelle qui rend tous ses films hypnotiques. Une fois encore, il excelle à décrypter les tumultes d’un couple pour en faire une brillante caisse de résonance. Après une agression dont on ne connaîtra jamais l’étendue des dégâts, Rana, une comédienne, préfère se réfugier dans un silence obstiné, forçant Emad, son conjoint avec qui elle partage aussi la scène (dans Mort d’un commis voyageur, d’Arthur Miller, une métaphore un peu étriquée), à chercher le coupable de cette ignominie. La curieuse chasse à l’homme ne constitue qu’un des enjeux de cette radiographie à la fois intimiste et sociale, riche en nuances, et en rebondissements.



The Salesman (V.F. : Le client) ★★★ 1/2 Iran-France, 2016, 125 min. Drame d’Asghar Farhadi. Avec Taraneh Alidosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi, Mina Sadati.