En compagnie de ses trois nouveaux disciples, un moine expert en arts martiaux se rend en Occident afin de chasser les démons des régions qui en sont infestées.

V.O., s.-t.a. : Forum.

Journey to the West — The Demons Strike Back (V.O. : Xi You Fu Yao Pian)

Chine, 2017, 109 minutes. Aventures de Tsui Hark avec Kris Wu, Kenny Lin, Yao Chen.