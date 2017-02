Le REM reçoit plusieurs appuis

Trois organismes environnementaux donnent leur appui au projet de Réseau électrique métropolitain (REM). Équiterre, la Fondation David Suzuki et l’organisme Vivre en ville font valoir que le REM est « un excellent projet », soulignant que sa haute fréquence et sa grande amplitude horaire sont « des éléments essentiels du caractère structurant du transport collectif ». Le 20 janvier, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a remis un rapport peu reluisant sur le projet et a refusé de lui donner son feu vert. Les organismes demandent toutefois au gouvernement et à la Caisse de dépôt de donner un signal clair, partout au Québec, en faveur du développement du transport collectif, d’adopter des mesures de mitigation pour contrer l’étalement urbain et de clarifier le cadre financier du projet.