Journalisme: le Bloc propose un projet de loi

Ottawa — C’est maintenant au tour du Bloc québécois de proposer un projet de loi protégeant les sources journalistiques dans la foulée de l’affaire Patrick Lagacé. Le projet de loi C-334 instaure un mécanisme qui permettrait aux journalistes de s’opposer à la divulgation de leur matériel aux autorités. Pour ce faire, ils devraient démontrer que leur source avait obtenu au départ l’assurance que son identité ne serait pas révélée, que leurs rapports avec la source sont assidus et que l’intérêt public de l’anonymat est supérieur à la recherche de la vérité par les autorités. Les perquisitions de matériel journalistique ne seraient autorisées que si les autorités prouvent qu’elles ont déployé des efforts pour obtenir les informations par d’autres moyens, notamment. « Quand l’émission d’un mandat de surveillance d’un journaliste devient une simple et banale formalité, c’est la démocratie qui en sort perdante », a expliqué le chef du Bloc, Rhéal Fortin. Le sénateur conservateur Claude Carignan a déjà déposé un projet de loi similaire qui est rendu en comité parlementaire. Les deux parlementaires reconnaissent que les projets de loi ont la même visée et que l’un pourra se substituer à l’autre.