1 février 2017

La tuerie du jour

J’éprouve toujours une lourde tristesse et une vive incompréhension au lendemain de l’attentat. Je vis une compassion immense pour les victimes et leurs proches et un sentiment d’impuissance auquel je me suis résignée. J’ai l’impression, durant les dernières années, de m’être résolument habituée à lire ce genre de nouvelles dans les journaux pour chaque fois m’indigner devant ces barbaries. Comme si ma réaction était désormais prévisible, calculée. Parce qu’on dirait que les mots « attentats », « terrorisme », « fusillade », « tuerie » sont les maux de la dernière décennie. Comme s’ils font partie de notre quotidien planétaire. Il n’y a pourtant pas plus gros oxymore, plus grand antonyme qu’attentats et quotidien, que fusillade et hebdomadaire, que tuerie et aujourd’hui.

En écrivant ces lignes, je maudis les mots qui précèdent, et encore plus aujourd’hui, alors qu’ils ont frappé chez moi, dans mon Québec fier et libre. Dans ma belle, belle province si accueillante. Ils ont frappé sans scrupule au coeur de son ouverture d’esprit et de sa liberté d’expression. Aujourd’hui, c’est mon coin de pays qui se retrouve à la une de tous les pays du monde. Comme d’autres s’y sont retrouvés trop souvent dernièrement. Le 30 janvier sera désormais taché de rouge aux côtés du 11 septembre, du 3 novembre, du 22 mars et de toutes ces autres journées qu’on a tuées.

Mais pour que ces journées ne deviennent pas la normalité, pour que ces actes profondément sauvages ne se figent pas au calendrier, soyons ici chez nous. Pour faire en sorte que ce titre, si durement choisi, n’en soit plus rien.

Le 30 janvier 2017

Trouvons l’équilibre

Notre pays a été frappé par la pire attaque envers la communauté musulmane de son histoire. La communauté universitaire se trouvant à quelques rues prend un dur coup. Un élève est accusé et un professeur en a payé le prix ultime. Le choc est dur et l’examen de conscience qui s’en suit le sera encore plus. Les milliers de Québécois et Canadiens qui ont démontré leur soutien à nos concitoyens de confession musulmane prouvent bien nos valeurs communes. Cela prouve notre union contre la violence et la haine. Notre classe politique et plusieurs politiciens et individus partout dans le monde ont fait de même.

Bien que ce deuil vienne de commencer, il y a plusieurs pièges à éviter. Ne nous préoccupons pas plus du criminel que des victimes. Ces dernières méritent pleinement notre soutien. Ne stéréotypons pas ceux défendant notre identité québécoise, sa culture, sa langue et ses valeurs. Ce serait répéter les mêmes erreurs qui ont mené à ce drame. Enfin, continuons de débattre librement et sans complexe des défis de l’intégration, de la lutte contre le terrorisme et de la radicalisation. Ce sont des réalités auxquelles il faut faire face, tous ensemble.

Enfin, il faut briser le cycle de la violence et non polariser le débat. Le ton monte d’un océan à l’autre. On pourrait continuer à calmer le jeu… Et puis, bien que le processus judiciaire soit en cours, il faut oser nommer le terrorisme, quelle que soit sa forme. C’est prouver que nous avons plus en commun entre nous qu’avec ces débalancés. Maintenant, c’est de rejeter tout propos haineux, peu importe le groupe visé. Finalement, c’est de continuer à vivre ensemble, en paix, les uns avec les autres.

Le 30 janvier 2017