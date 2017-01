Quoi surveiller aujourd'hui?

Un deuxième matin après le drame, et le choc demeure vif — ici comme ailleurs, alors que la nouvelle de l’attentat de la mosquée de Québec a fait le tour du monde lundi. Le bilan de l’attaque est de six morts, mais d’autres ont aussi été blessés gravement: les autorités médicales feront le point ce matin quant à leur état de santé.



En parallèle, l’enquête se poursuit pour connaître les circonstances exactes de l’attaque de même que les motivations du présumé tueur, Alexandre Bissonnette.



Trump choisit son juge…





Qui Donald Trump choisira-t-il comme neuvième juge à la Cour suprême des États-Unis? Cette décision — d’une importance capitale — sera annoncée en fin de journée aujourd’hui, a confirmé le président (dans un tweet, bien sûr). Les juges sont nommés à vie, ce qui veut dire que le choix de M. Trump pourrait avoir des impacts pendant des décennies.



Le nouveau président n’a pas fait de cachette en campagne électorale: il a promis d’arrimer l’institution à droite en nommant un conservateur opposé à l’avortement et défenseur du port d’armes, notamment. Pour le moment, quatre juges progressistes et quatre conservateurs siègent à l’institution. Le choix du président devra être avalisé par 60 sénateurs, et les républicains contrôlent 52 sièges.



… et nourrit la controverse





Vivement la confirmation de la nomination (attendue aujourd’hui) de Jeff Sessions comme secrétaire à la Justice aux États-Unis, doit se dire l’entourage de Donald Trump. Le président a congédié lundi en fin de soirée celle qui agissait comme ministre par intérim, Sally Yates, parce qu’elle s’opposait au décret anti-immigration signé par M. Trump vendredi — et qui provoque un véritable tollé international.



Mme Yates avait ordonné lundi aux procureurs américains de ne pas défendre le décret, dont elle doute de la légalité (et du bien-fondé). Mais M. Trump y a vu une trahison et a coupé les «liens» presque immédiatement. Ce qui ne règle pas pour autant la question de fond: quelle valeur juridique ce décret a-t-il? À suivre. À Ottawa, les parlementaires tiennent un débat d'urgence sur ce dossier ce soir.