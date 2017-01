31 janvier 2017

Trump nous trompe

Le président républicain Donald Trump a dit tout récemment en conférence de presse qu’il aimait le Mexique et les Mexicains. Pourtant, son discours était tout autre avant. En effet, pour lui, les Mexicains étaient des violeurs, des criminels et des trafiquants de drogue. Le vrai Trump devrait se lever et l’alternatif se rassoir !

Montréal, le 28 janvier 2017

New York ou Québec ?

Jean-Benoît Nadeau fait ressortir l’intérêt d’ouvrir « Le cégep à New York ». Ce serait éventuellement intéressant d’assurer une présence cégépienne dans la Grosse Pomme. Je trouverais cependant, et pour l’immédiat, plus important que les étudiantes et étudiants québécois fréquentent massivement, ici au Québec, un cégep francophone.

Notre « ouverture » légendaire et notre curieux respect inconditionnel de la diversité permettent toujours à nombre de jeunes, francophones et allophones, de fréquenter un cégep anglophone. Comme si, à 17 ou 18 ans, c’était mieux d’aller se frotter aux monuments de la culture anglo-saxonne plutôt que de s’immerger dans les romans, les drames, et dans toutes les autres formes d’art, de la culture québécoise ou franco européenne.

Je crois que Nadeau a déjà rappelé l’importance de la formation cégépienne en français au Québec. Son texte d’aujourd’hui pourrait lui fournir une belle occasion de revenir sur ce point. Et, s’il est vrai qu’un rayonnement international favoriserait le respect de la francophonie all over the world, il faudrait peut-être commencer par assurer la vitalité du français chez les jeunes de notre propre pays du Québec.

Le 30 janvier 2017

Je pleure avec vous

Cette nuit, je pleure avec vous sur les victimes d’un terrible attentat contre de pacifiques citoyens musulmans de votre ville, notre capitale nationale, des familles qui s’étaient réunies pour prier le ciel dans leur mosquée de Sainte-Foy. Tout cela en pleine fête des neiges, au moment où la cité de Champlain s’apprête à accueillir ses admirateurs pour son célèbre Carnaval d’hiver.

Une grande tristesse m’envahit devant autant d’intolérance et de mépris de nos libertés fondamentales, nous un peuple si généreux et toujours prêt donner sa chemise. Je pleure avec les familles meurtries par tant de méchanceté, une méchanceté qui puise sans doute dans le creuset de violence chauffé par un président états-unien malvenu et inconscient Cette nuit, je suis musulman et citoyen de Québec, ville éternelle.

Michel Lessard, historien

Lévis, le 30 janvier 2017