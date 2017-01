Le Québec sous le choc d'un attentat terroriste

Retour en Chambre à Ottawa

Au lendemain de l'attentat terroriste qui a fait plusieurs victimes au Centre culturel islamique de Québec — provoquant choc et consternation partout au pays —, l’heure sera aujourd’hui au recueillement, aux réactions politiques et aux premiers pas de l’enquête.Qui, comment et surtout pourquoi cette fusillade? Isolée ou orchestrée en groupe? Pourquoi cette mosquée précisément (déjà visée dans le passé)? Que changera l’événement pour les musulmans québécois - et pour la sécurité publique au Québec? Des questions lourdes, et un événement aux répercussions encore inconnues.

Donald Trump, semaine 2

C’est dans un contexte particulier que les travaux parlementaires reprennent aujourd’hui sur la colline à Ottawa: l’arrivée en poste de Donald Trump et ses premières décisions ont mis du pain sur la planche de travail du gouvernement.Le gouvernement a réagi positivement à un décret (pipeline Keystone XL), mais négativement à plusieurs autres (avortement, immigration, libre-échange…).- À surveiller cette session: les courses à la chefferie chez les conservateurs, au NPD et au Bloc québécois.

Le procès du jour: l’acrobate voleur de tableaux

Les yeux du monde resteront tournés aujourd’hui et cette semaine sur les actions et décisions du nouveau président américain, Donald Trump, qui, s’il maintient le rythme de sa première semaine de travail, ne manquera pas d’étonner — ou d’inquiéter.En tête de liste des dossiers à surveiller: celui du décret interdisant l’entrée en sol américain de ressortissants de sept pays musulmans — Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Entre autres réactions, le Canada a annoncé qu’il offrira des permis de résidence temporaires aux personnes qui se retrouveraient coincées de ce côté de la frontière à cause de cette nouvelle mesure.

Près de sept ans après avoir dérobé de la plus spectaculaire — mais néanmoins simple — manière cinq toiles de grands maîtres au Musée d’art moderne de la ville de Paris, Vréjan Tomic comparaîtra aujourd’hui devant un tribunal français qui tentera d’élucider le crime… et aussi de savoir où sont passés ces cinq tableaux.Considéré comme un acrobate du cambriolage — tout en souplesse —, Tomic se fait appeler «Spiderman» par certains médias. Le vol qu’il a commis (Picasso, Modigliani, Fernand Léger, Braque et Matisse) a surtout permis de prendre la mesure de l’inefficacité des mesures de sécurité mises en place par le musée — alarmes hors fonction, détecteurs de mouvement défectueux, gardiens négligents, écrans de contrôle défectueux…