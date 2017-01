30 janvier 2017

Au sujet des injustices du système de justice

Notre système de justice criminel est basé sur deux principes fondamentaux : la présomption d’innocence (obligation de la couronne d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable) et le droit à être défendu par un avocat. L’accusé doit actuellement assumer les frais de sa propre défense même s’il est trouvé innocent. La couronne ne lui rembourse pas les frais qu’il a engagés et ne le dédommage pas non plus pour ses autres pertes telles que perte d’emploi, atteinte à sa réputation, etc.

Une autre injustice du système n’a jamais, à mon avis, été dénoncée : lorsqu’un citoyen trouvé coupable en première instance fait appel du jugement ou de la sentence parce que le juge a rendu un mauvais jugement, imposé une peine trop sévère ou erré dans ses instructions au jury et que le citoyen a gain de cause, il devrait être dédommagé pour les coûts engagés au cours de toutes ces procédures, et ce, jusqu’à la Cour suprême. Dans le cas d’un nouveau procès, les dépenses engagées par le défendeur pour le premier procès devraient aussi lui être remboursées même s’il est trouvé coupable une deuxième fois, la justification pour un deuxième procès ayant été démontrée à la satisfaction de la Cour d’appel ou de la Cour suprême. Ces compensations devraient en toute justice couvrir les frais raisonnables de son ou de ses avocats de même que les autres dommages raisonnables qu’ils soient financiers, moraux ou sociaux. Le même principe devrait s’appliquer dans tous les autres cas de deuxième procès et d’appel devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.

Le système actuel a trop souvent pour effet de ruiner injustement les accusés et leurs familles, et je ne parle pas ici que de leurs finances. De plus, le système actuel invite à des mises en accusation non fondées, soit pour des motifs politiques, des motifs de revanche et autres, poussant ainsi les adversaires à la faillite ou à la pauvreté.

Montréal, le 28 janvier 2017

Faut-il fêter le Canada qui assimile ses francophones ?

Il faut se demander sérieusement pourquoi un francophone devrait fêter le 150e anniversaire d’un pays qui sait que sa culture va disparaître et qui ne l’empêche pas.

La politique d’immigration mise en place actuellement par le Canada mène tout droit vers l’assimilation des francophones partout au pays. Les projections linguistiques de 2011 à 2036 que Statistique Canada vient de publier ne peuvent être plus claires. Le pourcentage de francophones dont c’est la langue maternelle baissera de 78,9 % à 70,1 % au Québec et de 3,8 % à 2,7 % ailleurs au pays dans cette période de temps. Même au Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue du pays, la proportion de francophones passera de 31,5 % à moins de 29 %. Ce n’est pourtant pas naturel que le français recule au Canada puisqu’il est en expansion dans le monde. Il y a actuellement 274 millions de francophones sur la planète. Selon le plus récent rapport de l’Observatoire de la langue française, ils devraient être 700 millions en 2050. À elle seule, l’Afrique comptera environ 85 % de ces francophones. De plus, le français est la troisième langue parmi les plus utilisées dans le secteur des affaires au niveau international. En ce qui concerne ses locuteurs, il est cinquième sur un total de 6000 langues, après le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’indien.

Il y a donc un bassin amplement suffisant de francophones sur la planète pour permettre de maintenir la proportion de personnes parlant cette langue au pays. D’autant plus que bon nombre de ceux-ci se situent dans des pays d’où proviennent de nombreux immigrants. Il suffirait d’augmenter le poids de la langue parlée à la maison dans les critères d’admission au pays pour que cette situation soit réglée. L’excuse qu’il faut compter avec l’accueil de réfugiés ne tient pas la route puisque leur nombre peut aussi être compensé par une augmentation du poids de la langue dans la pondération menant à l’acceptation d’un immigrant qui n’est pas en situation d’urgence.

Au Canada, c’est actuellement un choix politique que de laisser la langue française dépérir à petit feu. Alors, quelle raison aurait un francophone qui veut le rester de fêter le 150e anniversaire d’un pays qui n’empêche pas sa langue de disparaître alors qu’il en aurait les moyens ?

L’Ascension-de-Patapédia, le 28 janvier 2017