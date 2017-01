Quoi surveiller en fin de semaine?

Manuel Valls? Benoît Hamon? C’est ce dimanche qu’on saura qui des deux politiciens sera le candidat de la gauche à la prochaine élection présidentielle française. Au premier tour de la primaire, dimanche dernier, Hamon était arrivé premier — à la surprise générale —, quelques points devant Valls.



Dans tous les cas, celui qui sera élu aura du pain sur la planche alors que plusieurs prévoient que la gauche n’arrivera pas à se qualifier pour le deuxième tour de la présidentielle. L’élection aura lieu les 23 avril et 7 mai.



Trump-Poutine, acte I





Ce sera l’un des enjeux les plus importants de la présidence de Donald Trump: l’état de sa relation avec le président russe, Vladimir Poutine. Les deux hommes auront un premier contact officiel aujourd’hui alors qu’ils doivent se parler au téléphone.



En novembre, Trump et Poutine avaient convenu de la nécessité de «normaliser» les relations entre les deux pays. Il y a quelques semaines, les services de renseignement américains ont conclu que le président russe a «ordonné une campagne d’influence» pour favoriser l’élection de Donald Trump contre Hillary Clinton. Le président américain doit aussi s’entretenir aujourd’hui avec Angela Merkel (Allemagne) et François Hollande (France).



L’heure du hockey «lousse»





C’est une classique annuelle qui donne à voir du hockey à la fois très «lousse» et imaginatif: le 62e match des étoiles de la LNH sera disputé dimanche à Los Angeles. Et ce samedi, le concours d’habiletés occupera les 44 joueurs sélectionnés — dont Carey Price et Shea Weber… ainsi que P.K. Subban.



L’événement coïncide cette année avec le début des célébrations du centenaire de la Ligue, qui a dévoilé vendredi soir sa liste des 100 meilleurs joueurs de l’histoire.



Le duo de matchs historiques: l’Open d’Australie





Du rêve! Deux finales historiques en deux jours, opposant quatre légendes du tennis: les Internationaux d’Australie se terminent en point d’orgue aujourd’hui et demain.



D’une part, les sœurs Venus et Serena Williams s’affronteront en finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis 2009. Si Serena l’emporte, elle deviendra seule détentrice du plus grand nombre de Grand Chelem de l’ère moderne (23). Et le lendemain, le choc Rafael Nadal-Roger Federer en finale hommes ajoutera un chapitre à l'anthologie de leurs affrontements. Enfin, on l'espère.