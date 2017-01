MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 21 janvier 2017

28 janvier 2017





1. Washington (États-Unis), 21 janvier 2017 | À peine entré en poste, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a signé lundi un décret interdisant le financement public d’organisations non gouvernementales installées à l’étranger faisant la promotion de l’avortement. Un geste qui a été très critiqué à travers le monde. Rappelons que cette décision survient à peine deux jours après la «Marche mondiale des femmes» qui a rassemblé pas moins de 500 000 personnes rien que dans les rues de Washington samedi après-midi. (Lisez notre article) Annik MH de Carufel Le Devoir







2. San Ysidro (États-Unis) , 27 janvier 2017 | Promesse faite, promesse tenue. Le président Donald Trump n’a pas perdu de temps avant de relancer son idée phare de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour limiter l’afflux de migrants clandestins. Il a signé mercredi un décret autorisant officiellement le projet. Pour financer ce mur, Donald Trump propose d'imposer une taxe de 20 % sur tous les produits venant du Mexique. Une décision qui a suscité de vives réactions de l'autre côté de la frontière. Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a notamment annulé sa visite à Washington prévue le 31 janvier prochain. (Lisez notre article) David McNew Agence France-Presse







3. Montréal (Québec), 27 janvier 2017 | Le premier ministre Philippe Couillard peine à sortir de cette série de scandales qui viennent éclabousser son caucus et son cabinet depuis la dernière année. Il a expulsé son ministre de l’Agriculture, Pierre Paradis, du caucus gouvernemental, jeudi. Le député de Brome-Missisquoi est visé par une enquête policière qui serait reliée à des allégations à caractère sexuel. Le ministre Laurent Lessard a été désigné pour le remplacer. La veille, on apprenait que M. Paradis souffrait d’une commotion cérébrale provoquée par une chute à cheval. Il a dû être transporté dans un hôpital montréalais, vendredi, pour y subir des tests plus poussés. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







4. Montréal (Québec), 26 janvier 2017 | L’ex-maire de Montréal par intérim Michael Applebaum a été reconnu coupable de huit des quatorze chefs d’accusations qui pesaient contre lui, mercredi. Il était notamment accusé de fraude envers le gouvernement, d’abus de confiance et de complot. Michael Applebaum, qui avait plaidé non-coupable, a quitté le palais de justice de Montréal sans dire un mot. La procureure de la Couronne a quant à elle refusé de dévoiler la peine qu’elle compte demander lors de l’audience de détermination de la peine, le 15 février prochain. (Lisez nos articles sur le sujet) Paul Chiasson La Presse canadienne







5. Montréal (Québec), 25 janvier 2017 | La lutte est loin d’être terminée pour les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), en grève depuis le 24 octobre dernier. Ils ont voté jeudi à 83 % pour la poursuite de leur grève générale, après avoir rejeté à 97 % l’ultime offre soumise par le Conseil du trésor. LANEQ réclame toujours un nouveau mode de négociation pour déterminer les conditions de travail de ses membres. Jacques Nadeau Le Devoir







6. La Plaine Saint-Denis (France), 25 janvier 2017 | Le verdict est tombé dimanche : Benoît Hamon affrontera Manuel Valls lors du second tour de la primaire socialiste en France. Le candidat a soulevé la surprise en dépassant l’ancien premier ministre dans les suffrages. Une avance qui s’est confirmée à la suite d’un débat quelque peu tendu entre les deux finalistes, mercredi. Mais tout n’est pas joué : les Français doivent départager les deux candidats lors du second tour dimanche. (Lisez notre article) Bertrand Guay Agence France-Presse







7. Alep (Syrie), 21 janvier 2017 | Reprise par le régime syrien le 22 décembre, la ville d’Alep reprend vie petit à petit. Les familles découvrent des quartiers en ruines et doivent tout reconstruire. Si la tâche semble colossale, les habitants ne se découragent pas pour autant. Ils sont surtout rassurés de se sentir de nouveau en sécurité. (Lisez notre article) Hassan Ammar Associated Press







8. La Unión (Chili), 26 janvier 2017 | Le Chili est aux prises avec d’importants feux de forêt depuis une semaine, attisés par la chaleur et les vents violents. Dix personnes ont perdu la vie, des milliers ont été évacuées et plusieurs villages ont complètement disparu sous les flammes. La présidente Michelle Bachelet a caractérisé la situation de « pire désastre forestier » de l’histoire du pays. Cinq personnes soupçonnées d’être à l’origine de certains feux ont été arrêtées vendredi. (Lisez notre article) Esteban Felix Associated Press







9. Oświęcim (Pologne), 27 janvier 2017 | Soixante-douze ans après leur libération, des dizaines de survivants d’Auschwitz sont revenus sur les lieux, vendredi. Vêtus de foulards rayés, symbolisant leurs uniformes de l’époque, ils ont déposé des gerbes de fleurs en souvenir des innombrables victimes de ce camp de la mort nazi. (Lisez notre article) Czarek Sokolowski Associated Press







10. Kuala Lumpur (Malaisie), 27 janvier 2017 | De Pékin à Kuala Lumpur, en passant par Paris, New York ou encore Montréal, de nombreuses villes du monde entier se préparaient cette semaine à fêter le Nouvel An chinois. Dès le 28 janvier, et pendant près de deux semaines, les villes s'animeront pour souligner l'entrée dans l'année du Coq. (Lisez notre article) Manan Vatsyayana Agence France-Presse







11. Pékin (Chine), 23 janvier 2017 | Le Nouvel An chinois est considéré comme l’événement le plus important de l’année dans le pays. Cette fête y est soulignée par plusieurs journées de vacances permettant aux familles de se réunir pour les festivités. Cette année, le gouvernement a prévu pas moins de trois milliards de déplacements, en train, en bus, en voiture ou encore en avion. Fred Dufour Agence France-Presse







12. Jalalabad (Afghanistan), 21 janvier 2017 | Considérant la guerre en Afghanistan comme terminée, l’Allemagne a renvoyé 26 réfugiés afghans mardi dans leur pays. Un accord passé en octobre entre les autorités européennes et afghanes oblige désormais ces dernières à rapatrier leurs ressortissants dont la demande d’asile n’a pas été acceptée. Arrachés de force à leur nouvelle vie, ces réfugiés retrouvent un pays encore en guerre. Selon l’ONU, combats, mines et attentats ont fait plus de 9000 morts dans les neuf premiers mois de 2016. Noorullah Shirzada Agence France-Presse







13. Dans l'espace, 17 février 2015 | La municipalité de L’Île-d’Anticosti a gagné des points cette semaine dans sa démarche de candidature pour être reconnue comme un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, un moyen pour ses habitants de faire la promotion du tourisme sur le territoire et d’éviter l’exploitation pétrolière. Mardi, le maire de Montréal a annoncé son appui à la candidature, imité le lendemain par le gouvernement de Philippe Couillard. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, a toutefois précisé que ce soutien ne changerait rien pour l’instant au projet d’exploration pétrolière sur l’île. (Lisez notre article) NASA







14. Parc Forillon (Québec), 23 janvier 2017 | Dimanche matin, à Gaspé, c’était le grand départ pour l’équipe de la Traversée de la Gaspésie. Les 250 participants avaient une semaine devant eux pour remonter le fleuve Saint-Laurent et rejoindre Montréal, chaussés de leurs skis de fond ou de leurs raquettes. Pour son 15e anniversaire et pour souligner le 375e de Montréal, la Traversée est sortie des sentiers battus cette année, en proposant de découvrir quatre régions de la province avant de rejoindre la métropole, plutôt que de se cantonner à son traditionnel trajet gaspésien. (Lisez notre article) Caroline Montpetit Le Devoir







15. Montréal (Québec), 24 janvier 2017 | Un cocktail météo s’est une nouvelle fois abattu sur la province québécoise, mardi. Si ce mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige a offert un beau spectacle aux photographes et amateurs d’Instagram, il a aussi fortement perturbé la circulation routière. Les automobilistes et les usagers du transport en commun ont dû prendre leur mal en patience pour se rendre à destination. (Lisez notre article) Guillaume Levasseur Le Devoir

