27 janvier 2017 19h59

Déclaration de guerre économique

Dans son discours inaugural, Donald Trump a déclaré une véritable guerre économique contre toutes les autres nations du monde dans le but avoué de redonner aux États-Unis sa gloire d’antan. Sa stratégie est fort simple, c’est celle du gros « bully » qui s’en prend aux autres un par un et qui réussit par là à terroriser tout le monde. Donald est incapable de voir, ou plutôt refuse d’admettre que la véritable cause du déclin des États-Unis tient beaucoup plus à la mauvaise répartition de la richesse qui prévaut dans ce pays, à son refus de rendre les principaux services citoyens accessibles à tous, au racisme et au militarisme, à la corruption et à son mauvais système de gouvernance. Faute de vouloir corriger les véritables problèmes, Donald Trump entend s’attaquer aux autres. Une seule façon pour les pays du monde de mater ce président indécent : s’unir et résister, pratiquer la non-violence active et montrer aux Américains qu’un monde différent est possible. L’heure n’est plus à la complaisance !

Orléans, Ontario, le 26 janvier 2017

L’immobilisme du gouvernement Couillard

Le 23 janvier, une lectrice écrivait à propos des faux inspecteurs en bâtiment et interpellait le gouvernement de Philippe Couillard pour qu’il légifère dans ce domaine afin de protéger les consommateurs.

Or, le gouvernement libéral se traîne les pieds dans un dossier où les enjeux financiers sont aussi importants pour les consommateurs, celui de la copropriété. Le droit actuel pour la copropriété remonte à 1994 et depuis lors, de nombreux dysfonctionnements et lacunes ont été soulignés par plusieurs intervenants du domaine qui ont recommandé une réforme législative 20 ans après son adoption. Depuis l’amorce des travaux en 2009, cinq ministres de la Justice ont examiné cette réforme.

Le rapport du Comité consultatif sur la copropriété a été déposé le 6 décembre 2012. Ce rapport contenait toutes les recommandations pour aller de l’avant avec une réforme législative. Plusieurs provinces canadiennes ont procédé à une réforme législative en droit de la copropriété au cours des dernières années : le Manitoba en 2011, l’Alberta en 2014 et l’Ontario en 2015.

Le domaine de la copropriété touche des millions de Québécois, la propriété est souvent le principal actif des citoyens. Il existe de nombreuses lois pour protéger le consommateur, mais dans le domaine de la copropriété, le statu quo du droit n’est plus acceptable. Les citoyens sont mieux protégés pour l’achat d’un téléphone que pour l’achat d’une copropriété. Qu’attend le gouvernement de Philippe Couillard pour agir ?

Québec, le 26 janvier 2017

Enfer et bonbons roses

Quatre années devant nous à subir les politiques, pour ne pas dire les frasques, du président américain. Espérons que comme ici, au Québec, elles se « limitent » à deux années éprouvantes, suivies de deux années de distribution de bonbons roses pour éblouir les futurs électeurs.

Montréal, le 26 janvier 2017