À 19 ans, Antia a quitté l’appartement de sa mère Julieta et, sans un mot d’explication, a coupé les ponts. Dans une ultime tentative pour comprendre ce qui s’est brisé entre elles, Julieta s’installe à son bureau et commence à noircir les pages d’un cahier. Flirtant avec la tragédie, Julieta multiplie les révélations au gré d’un récit foisonnant ; rarement le cinéaste a-t-il joué de la mise en abîme avec autant de virtuosité. Tandis que la protagoniste revit son passé, d’autres personnages y vont de leurs interventions, jetant un éclairage inédit sur le drame qui ne cesse de se reconfigurer. Transposant des éléments de suspense hitchcockiens dans un contexte de mélodrame, Almodóvar étoffe et humanise son mystère. Passionnante, l’intrigue se clôt sur une fin ouverte d’autant plus satisfaisante que c’est la fermeture inexpliquée de sa fille qui aura consumé l’héroïne tout du long.

Julieta (V.O., S.-T.F.) ★★★★ Espagne, 2016, 96 minutes. Mélodrame de Pedro Almodóvar. Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Rossy de Palma.