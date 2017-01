Toute l’attention politique québécoise sera tournée vers Pierre Paradis aujourd’hui: le premier ministre Couillard a confirmé hier en début de soirée que son ministre — ex-ministre, désormais — fait l’objet d’une enquête policière. De quoi et pour quoi? Mystère à éclaircir à travers différentes rumeurs.



L’affaire est suffisamment sérieuse pour que M. Couillard le relève immédiatement de ses fonctions de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (Laurent Lessard a pris sa place). M. Paradis, élu depuis 1980, a aussi été exclu du caucus libéral. Il avait annoncé mercredi devoir prendre quelques jours de repos pour soigner une commotion cérébrale. M. Lessard avait été immédiatement désigné pour le remplacer durant son absence. M. Couillard sera en point de presse à Montréal ce matin, en compagnie du maire Coderre.



Vers une finale Nadal-Federer? ​







Ce sont probablement les deux plus grands joueurs de l’ère moderne du tennis, des athlètes au jeu sublimé par une rivalité épique: et voilà qu’ils pourraient remettre ça en finale d’un tournoi du Grand Chelem, une première depuis 2011? Plus personne n’attendait cela, mais Roger Federer et Rafael Nadal ont une chance unique d’ajouter un chapitre à leur histoire commune.



Federer est déjà qualifié pour la finale des Internationaux d’Australie, alors que le match de demi-finale impliquant Nadal devait débuter au milieu de la nuit, heure de Montréal. S’il bat Grigor Dimitrov, Nadal complétera un quatuor de finalistes emblématique des années 2000: chez les femmes, ce sont les deux sœurs Williams qui s’affronteront pour le titre…



Bogue du métro, la suite





Bon, et avec tout ça, on ne sait toujours pas ce qui s’est passé avec le métro de Montréal le 14 janvier — cette panne générale de plusieurs heures sur la ligne orange? La Société de transport de Montréal (STM) doit dévoiler aujourd’hui un autre rapport d’étape tentant d’expliquer le problème détecté sur les frotteurs des trains de métro (la pièce qui assure le contact électrique avec les rails).



Depuis ce bogue majeur, tous les trains Azur — les voitures de l’avenir à la STM — ont été retirés de la circulation.



Trump devant les médias





La première semaine d’activités du président Trump s’achève aujourd’hui par une rencontre avec la première ministre britannique, Theresa May, et une conférence de presse qui permettra à nouveau de jauger sa relation avec les médias.



Ceux-ci ne manqueront pas de sujets à aborder, avec la multiplication des décrets présidentiels depuis lundi. Dans la foulée de ceux-ci, deux événements à suivre aujourd’hui:



- L’évolution de la dégradation des relations avec le Mexique, dont le président, Peña Nieto, a annulé hier une visite prévue à Washington.



- Une manifestation de militants anti-avortement dans la capitale américaine.