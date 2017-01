27 janvier 2017 00h41

Quelle est la véritable urgence ?

Malgré les critiques de nombreux experts, les sérieuses réserves du BAPE et les questions demeurées sans réponse, le gouvernement libéral et la mairie de Montréal font preuve d’une détermination sans faille : le Réseau électrique métropolitain proposé par la Caisse de dépôt et placement du Québec se réalisera, et ce, sans délai. Lorsqu’on se questionne sur cette ferme volonté et cet empressement, on nous répond : « On fera le REM car il faut le faire », sur un ton signifiant que tout est dit.

Quelle est la véritable urgence ? Faut-il rappeler que la communauté scientifique nous presse de réduire sans tarder et considérablement nos émissions de GES, à défaut de quoi les changements climatiques auront des conséquences catastrophiques, allant jusqu’à menacer la pérennité même de nos sociétés ? Cela exigera une transition importante, dont plusieurs ne mesurent pas encore l’ampleur. À cet effet, tout projet de transport ou d’aménagement devrait être désormais soumis à un « test climatique », afin de s’assurer qu’il contribue à l’ambitieuse réduction de GES maintenant nécessaire. Malheureusement, le REM ne réussit pas ce test. Selon l’évaluation de la CDPQ, on peut espérer une diminution d’environ 35 000 tonnes/an. Si l’on ajoute les émissions liées à la construction du réseau (que la CDPQ a ignorées), il faudra au minimum 20 ans avant que le bilan carbone du REM devienne négatif. Afin d’atteindre l’objectif que Montréal a fixé pour 2050, il faudra à terme réduire nos émissions de 8,1 millions de tonnes/an. Pour 6 milliards, le REM ne contribuera qu’à 0,4 % de cet objectif ; c’est trop cher payé pour un gain si minime. D’autres options existent, qui permettaient des réductions de GES beaucoup plus grandes.

Contrairement à ce que certains prétendent, les gens impliqués dans la lutte contre les changements climatiques ne s’opposent pas à un réseau électrique métropolitain. Au contraire, ils croient qu’il s’agit d’une nécessité. Par contre, ils n’appuient pas la proposition de la CDPQ, car celle-ci n’entraînera pas de réduction de GES, visant avant tout toute chose de procurer un rendement sur l’investissement de la Caisse. Comme il s’agit du « bas de laine » des Québécois, cela n’est pas en soi une mauvaise chose. Mais aujourd’hui, l’urgence est ailleurs ; il est grand temps de le réaliser.

Montréal, le 24 janvier 2017