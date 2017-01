Elle vint au monde Isabelle, adopta le surnom Cynthia, puis mourut Nelly. Des personnalités, elle n’en manquait pas. C’est une identité qui lui faisait défaut. Or, en devenant son propre sujet, l’auteure de Putain et de Folle s’en forgea une, puissante. Hélas, son mal-être transcendait cela, et elle préféra s’en retourner au néant à l’issue d’une vie trop courte de douleur et de création. C’est avec intelligence et finesse qu’Anne Émond raconte Nelly Arcan. Son scénario non linéaire et riche en références aux écrits de la défunte ne prétend pas cerner l’insaisissable, offrant plutôt une alternance entre les différentes facettes du sujet (Mylène Mackay démultipliée, brillante). La cinéaste fait fi du modèle classique du drame biographique. Son film n’est pas un compte rendu « aimablement » bouleversant, et donc rassurant, d’un destin tragique. Émond maintient une distance vis-à-vis de sa protagoniste comme cette dernière maintint sa vie durant une distance vis-à-vis d’elle-même. Oeuvre d’évocation et non de reconstitution, Nelly exige beaucoup du cinéphile, mais lui donne davantage en retour.



Horaire en salles



Notre critique complète

Nelly ★★★★ Québec, 2016, 99 min. Drame biographique d’Anne Émond. Avec Mylène Mackay, Mickaël Gouin, Francis Leplay, Milya Corbeil-Gauvreau, Catherine Brunet, Sylvie Drapeau.