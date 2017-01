Vincent doit de l’argent qu’il n’a pas. Dans une semaine, il faudra payer. Songe gothique sur fond de campagne hallucinée, ce bel objet insolite et fragile propose une quête initiatique (et musicale) toute simple, celle d’un être en devenir, latent, et qui semble n’être présent que de corps, jamais d’esprit. C’est manifeste lors des magnifiques séquences tournées en usine. Avant le protagoniste, c’est le cinéaste Karl Lemieux qui a su déceler cette beauté-là, insoupçonnée, et filmée dans un noir et blanc granuleux évoquant un livre de gravures. Le territoire rural, à l’instar de ses saillies industrialisées, est à la fois familier et hanté. Là réside l’essence d’un film tout de paradoxes. Que voilà un imaginaire singulier ainsi dévoilé.



Maudite poutine ★★★ 1/2 Québec, 2016, 91 min. Drame de Karl Lemieux. Avec Jean-Simon Leduc, Martin Dubreuil, Robin Aubert, Francis La Haye, Marie Brassard.