D’une rare beauté et d’un raffinement exceptionnel, La tortue rouge du réalisateur néerlandais Michael Dudok de Wit s’attache au destin d’un homme ayant échoué sur une île. Par magie, il y trouvera une compagne. Évoquant à la fois le paradis terrestre, l’Odyssée d’Homère, Robinson Crusoé de Dafoe et Seul au monde de Zemeckis, ce film d’animation sans parole relate avec une désarmante simplicité, une délicate poésie et un subtil mélange d’humour et d’insolite le cycle de la vie. Un émouvant chef-d’oeuvre d’une portée universelle.



La tortue rouge ★★★★ 1/2 Belgique, France, Japon, 2016, 80 minutes. Film d’animation de Michael Dudok de Wit.