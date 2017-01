L’ONU demande 4,6 milliards de plus pour les réfugiés syriens

Helsinki — L’ONU a appelé mardi les pays donateurs à engager 4,6 milliards de dollars supplémentaires pour venir en aide aux millions de Syriens réfugiés dans les pays voisins, dont une majorité de femmes et d’enfants en situation d’urgence. L’ONU et quelque 240 partenaires (institutions internationales, États, ONG) ont officiellement lancé ce mardi dans la capitale finlandaise le Plan d’aide régionale pour les réfugiés et la résilience (3RP) pour 2017 et 2018. Ce plan est destiné à financer et organiser l’aide internationale à destination de 4,7 millions de réfugiés syriens en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte. En sus de ces 4,63 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros), l’ONU estime à 3,4 milliards de dollars cette année les besoins en aide humanitaire des 13,5 millions de Syriens restés dans leur pays, souvent piégés dans des villes assiégées et privés de nourriture, de logement, de soins et d’accès à l’éducation.