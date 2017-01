25 janvier 2017

Montréal, 375 ans de paix oubliée

Autrefois vivait ici une forêt avec des animaux, des ruisseaux et des arbres immenses et beaux.

Aujourd’hui, voici Montréal, que l’on fête parce que nous sommes fiers, fiers de ses constructions, fiers de sa destruction… Là où vivait cette forêt, on a construit des maisons à trois, quatre, dix, vingt étages, pour nous entasser, cordés, pour marcher dans les rangs. On a construit des usines qui polluent l’air, des autoroutes de béton qui emprisonnent la terre, mais on a laissé les oiseaux. Oui, quelques oiseaux… Ceux que nous n’avons pas encore détruits, pour nous chanter à l’oreille, sur les quelques arbres qui restent, pour éveiller nos mémoires à la beauté oubliée, perdue.

Montréal, une île et des milliers de kilomètres autour, où l’harmonie primordiale a disparu, où on fonctionne comme des automates connectés à la technologie, mais déconnectés de la source de vie même qui nous a portés.

Voici les 375 ans que je pleure ce matin, quand je pense au premier bateau qui a touché cette terre sacrée, qui l’a violée de son ignorance, souillée de son inconscience, d’une inconscience non justifiée et dont le drame se poursuit bien au-delà des frontières de la ville, des limites de la vie, à un rythme effréné où des centaines d’espèces s’éteignent chaque jour et où, à force d’oublier l’amour qui nous a portés gratuitement, on se contente de moins, pensant avoir plus, on oublie, on se divertit, on s’évade au loin, toujours plus loin, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à aimer.

Le 24 janvier 2017

Un cours d’économie financière, M. Couillard?

Le ministre de l’Éducation veut implanter un cours d’économie financière dans les écoles afin d’apprendre aux élèves à mieux prévoir leur budget, suppose-t-on. Mais il devrait d’abord l’expérimenter chez son premier ministre, qui semble ne pas savoir bien compter en affirmant, la semaine dernière à Davos, que soutenir le nouvel investissement de 500 millions de dollars de la multinationale ArcelorMittal, dont le siège social est au Luxembourg pour ne pas payer d’impôt, et qui ne créera que 50 emplois, est très important pour consolider les emplois, nouvel objectif à ses yeux de l’économie. Ce dont il ne dit mot toutefois, c’est la subvention annuelle de dizaines de millions venant d’une forte ristourne dans le prix de l’électricité, comme dans le cas des alumineries, en vendant celle-ci en dessous du prix coûtant.

Ne devrait-il pas plutôt prendre ces millions en réduction de prix chaque année par Hydro-Québec pour remettre sur pied les conseils locaux de développement qu’il a abolis et qui étaient cruciaux dans un très grand nombre de régions pour la création et la consolidation des petites entreprises ? Sachant que les emplois dans ces dernières coûtent moins de 200 000 $ en investissement. Le calcul est facile à faire, soit plusieurs centaines d’emplois qui ne recourront pas au chantage de ces grandes entreprises pour réduire encore plus le prix de l’électricité chaque fois que leurs affaires ralentissent. Mais il est vrai que M. Couillard, obsédé par son Plan Nord, n’a pas beaucoup d’intérêt pour les PME, elles qui font peu les manchettes dans les journaux alors qu’elles continuent d’être la première source d’emplois et sont à l’origine de la modernisation de l’économie, comme l’expliquait Douglass North dans l’American Economic Review.

