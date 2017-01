Brexit: Ryanair gèle les embauches au Royaume-Uni

Londres — La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts Ryanair a décidé de geler les créations d’emplois au Royaume-Uni sur fond d’incertitude entourant le Brexit, a déclaré mardi son directeur général, Michael O’Leary. Il n’a pas non plus totalement écarté la possibilité de supprimer des postes dans le pays, « bien que ce soit peu probable », alors que son groupe a créé 450 emplois au Royaume-Uni en 2016. Ryanair, première en nombre de passagers transportés en Europe, fait face depuis le vote pour le Brexit à la chute de la livre, laquelle a perdu 14 % de sa valeur par rapport à l’euro. Le groupe publiant ses résultats en euros, cette dépréciation ampute le montant des revenus réalisés au Royaume-Uni, qui représente plus d’un quart de son chiffre d’affaires.