Quoi surveiller aujourd'hui?

Combien de nominations pour La La Land? Et pour Moonlight, Manchester by the Sea ou Silence? Car c’est ce matin que seront dévoilés les noms des films et des artisans finalistes pour la prestigieuse cérémonie des Oscar. Roulement de tambour...



réservé au film Arrival, réalisé par Denis Villeneuve et fort bien placé sur les listes de plusieurs spécialistes. Autre candidature possible: Xavier Dolan, dont le film Juste la fin du monde fait partie des neuf derniers finalistes dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.



Brexit, la suite





Le Parlement britannique doit-il être consulté au sujet du Brexit, ou bien le gouvernement peut aller de l’avant sans avoir l’aval des élus? C’est l’importante question que tranchera ce matin la Cour suprême à Londres.



Si elle autorise le gouvernement de Theresa May à procéder sans plus de discussions parlementaires, le processus de sortie de l’Union européenne pourrait être mis en branle dès la fin mars. Mais dans le cas contraire, un projet de loi et un débat seraient probablement des passages obligés — avec la possibilité que le «hard Brexit» souhaité par Mme May soit assoupli.



Syrie, la suite (bis)





La première journée n’a pas donné de résultats tangibles, mais qui s’attendait à ce que le conflit syrien se règle en quelques heures? Les rebelles et le régime syrien remettent donc ça aujourd’hui à Astana, jour 2 de ces pourparlers de paix pour tenter de mettre un terme à une guerre sanglante qui dure depuis six ans.



Lundi, les rebelles ont refusé de discuter face à face avec les émissaires de Bachar al-Assad, préférant passer par les différents intermédiaires impliqués — les Turcs, les Russes et l’ONU.



– À suivre: parallèlement à ces négociations, une conférence sur l’urgence humanitaire en Syrie aura lieu aujourd’hui à Helsinki.



Faubourg Contrecœur, les détails





Après le faux départ de lundi, le procès du Faubourg Contrecœur devrait reprendre ce matin avec au menu des explications attendues sur l’écoute électronique par la police de conversations entre les accusés et leurs avocats.



Les avocats de la défense se sont montrés stupéfaits d’apprendre lundi que de telles conversations avaient été interceptées. La Couronne doit donner au juge plus de détails aujourd’hui sur les tenants et aboutissants de cette opération.



– En cause dans ce procès: six personnes accusées de fraude, complot et abus de confiance, dont l’ex-bras droit du maire Gérald Tremblay.