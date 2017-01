Le titre du prochain épisode de «Star Wars» a été dévoilé

Photo: Mike Windle / Getty Images for SXSW/ Agence France-Presse

New York — Le prochain volet de la saga Star Wars a enfin un titre, The Last Jedi, qui pourrait être traduit en français par Le dernier Jedi ou Les derniers Jedi ». Walt Disney a annoncé le titre de ce prochain chapitre lundi. Star Wars : The Last Jedi prendra l’affiche le 15 décembre. Les conjectures vont bon train sur les médias sociaux afin de deviner qui pourrait bien être le dernier Jedi, s’il n’y en a qu’un. Le volet précédent, The Force Awakens (Le réveil de la Force), raconte l’histoire de Rey (Daisy Ridley) alors qu’elle découvre ses pouvoirs avec la Force et se termine sur des images d’un Luke Skywalker (Mark Hamill) reclus, sur une île éloignée. S’il ne doit rester qu’un seul Jedi, les derniers jours de Luke Skywalker pourraient être comptés. Dans une entrevue accordée lundi pendant le Festival du film de Sundance, Mark Hamill a dit qu’il aimait bien que le titre soit « direct » et « minimaliste ». Le réalisateur et scénariste Rian Johnson avait déjà indiqué que l’épisode VIII reprendrait l’intrigue là où The Force Awakens l’avait laissée.