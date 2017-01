24 janvier 2017

Philippe Couillard connaît mal le BAPE

Dans son rapport d’enquête et d’audience publique, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a émis de sérieuses réserves au sujet du Réseau électrique métropolitain (REM). Toutefois, cela ne semble pas émouvoir le premier ministre Philippe Couillard, homme que beaucoup de chroniqueurs et d’éditorialistes disent très intelligent. M. Couillard a tenu à dire que le projet n’était « absolument pas » remis en question par l’analyse du BAPE. Étonnamment, le premier ministre a ensuite remis en question la mission du BAPE en disant que ce dernier pourrait avoir outrepassé ses compétences : « Les analyses économiques, ce type d’étude là, je ne suis pas certain que c’est dans leur mandat précis de faire ça. » Or, si le premier ministre (ou ses conseillers) avait lu le rapport avant de se prononcer, il aurait pu lire en page deux que la mission du BAPE consiste à « éclairer la prise de décision gouvernementale dans une perspective de développement durable, lequel englobe les aspects biophysique, social et économique. Pour réaliser sa mission, le BAPE informe, enquête et consulte la population […] ».

Québec, le 23 janvier 2017

L’impact environnemental des bagages

Nous avons été tous les deux un peu abasourdis en lisant l’article « Dix bonnes résolutions pour bien voyager » (21 janvier). La journaliste suggère de voyager léger pour ménager l’environnement lors d’un déplacement en avion. Pourtant, l’effet est marginal. La portion du poids de l’avion correspondant à un passager est de plus de 300 kg et le passager lui-même pèse en moyenne 60 kg. Même si tous les passagers enlevaient 5 kg dans leurs bagages, le poids ne diminuerait que de 1,4 %, et la réduction dans les émissions de CO2 serait du même ordre. Un aller-retour Montréal-Paris émet une tonne de CO2 par personne, soit 10 % des émissions annuelles moyennes d’un Québécois ; réduire les bagages n’y changera pas grand-chose.

Si Le Devoir veut contribuer à réduire l’impact environnemental des voyages en avion, pourquoi ne pas indiquer, dans les articles parlant de voyage, la quantité de gaz à effet de serre émis par le déplacement ? Actuellement, c’est trop facile « d’oublier » que voyager contribue au réchauffement climatique et nuit aux habitants les plus vulnérables de la planète.

Montréal, le 22 janvier 2017

Ce n’est qu’un au revoir

Mme Françoise David est une femme remarquable à tous égards et a bien mérité de la patrie. Heureuse retraite et merci pour tout…

Boucherville, le 20 janvier 2017

Une vérité alternative

Le concept de « faits alternatifs » lancé par Donald Trump revient à dire que chacun a droit à son opinion et que toutes les opinions sont égales, ce qui est fallacieux. On peut avoir droit à son point de vue, mais le simple fait de l’exprimer ne le rend pas plus valable s’il est dénué de sens logique ou de référence à des faits avérés. Affirmer que toutes les opinions se valent sous-entend que tout le monde à tort et raison à la fois et que la vérité ne revêt plus aucune importance…

Saint-Jérôme, le 22 janvier 2017