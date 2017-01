Quoi surveiller aujourd'hui?

Syrie — la semaine de tous les espoirs







Drapeau blanc en vue? C’est aujourd’hui que débutent les (très attendus) pourparlers de paix sur la Syrie. Parrainés par la Russie, la Turquie et l’Iran, ils se dérouleront à Astana, au Kazakhstan. Ils se dérouleront aussi sans délégation officielle des États-Unis — le choix du secrétaire d’État désigné, Rex Tillerson, doit être confirmé aujourd’hui par la commission des Affaires étrangères du Sénat.



Ce seront les premières négociations directes entre le régime syrien et les rebelles qui s’affrontent depuis 2011 dans une guerre sanglante qui a fait plus de 310 000 morts. Premier objectif des discussions: renforcer le cessez-le-feu instauré le 30 décembre. Un cessez-le-feu fragile, mais qui tient néanmoins.



Les années Trump — semaine 1





Et c’est parti pour quatre années de péripéties: Donald Trump entame ce lundi sa toute première semaine de présidence avec la volonté affichée et affirmée de démanteler autant que possible l’héritage Obama.



Après une fin de semaine consacrée en partie à railler les médias et les manifestants anti-Trump des derniers jours, le nouveau président devrait signer rapidement une série de décrets pour concrétiser ses engagements de campagne. Il participera jeudi à une rencontre des élus républicains, et recevra vendredi la première ministre britannique Theresa May — première dirigeante étrangère à entrer dans le Bureau ovale version Trump.



Les années Trump — vues du Canada





Terminée, la «bromance» Trudeau-Obama: à nouveau président américain, nouvelle relation canado-américaine à établir et nouvelle stratégie à définir. Le premier ministre Trudeau et son cabinet sont donc réunis depuis hier pour une retraite de trois jours à Calgary.



L’arrivée de Donald Trump au pouvoir occupera une grande partie des discussions de cette rencontre du gouvernement libéral. Un exemple des défis à venir? Dimanche, M. Trump a fait savoir qu’il est déjà prêt à commencer la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain avec le président mexicain Enrique Peña Nieto et Justin Trudeau.



La semaine des Oscars



Entre la guerre et la politique internationale, côté moins lourd, il y a (notamment et heureusement)… le hockey et le cinéma.





- Cinéma? C’est la semaine des Oscars, ou plutôt de l'annonce de ceux qui seront finalistes à la cérémonie du 26 février. Les noms et films retenus seront dévoilés mardi. Au chapitre des peut-être: Xavier Dolan dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, et Denis Villeneuve dans… plusieurs catégories possibles avec Arrival.





- Hockey? C’est la semaine du match des étoiles, avec des festivités allant du 27 au 29 janvier à Los Angeles. Carey Price et Shea Weber représenteront le Canadien, de même que l’entraîneur Michel Therrien.