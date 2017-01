23 janvier 2017

Qui se souvient?

Déjà au printemps 2016, le projet de la Caisse m’inquiétait : je voyais le frétillement jubilatoire quant aux profits à prévoir pour certains, les risques futurs assumés par la Caisse reliés à l’achalandage du réseau. Même avec mes maigres connaissances, je constatais l’improvisation quant au trajet du REM, aux liens ou pas avec le métro, au peu de questionnement sur l’environnement, etc. Il n’y avait pas de projet d’ensemble. Au mois d’août, la Caisse prévoyait un achalandage de 144 %. Plusieurs ont mis en doute ces chiffres mirobolants. Je me rappelle la crise financière de 2008, la perte de 40 milliards due aux placements spéculatifs de la Caisse. (Ils avaient changé les règles du jeu.) Quelques années plus tard, ces économistes pas économes pour l’argent des autres osaient dire que la Caisse avait épongé cette perte. Mais pour moi, il y aura toujours 40 milliards en moins dans nos fonds de pension, dans la Régie des rentes, etc. Actuellement, sous prétexte de stimuler l’économie du Québec, on engage des milliards sans vraiment se soucier des intérêts du Québec. Ils n’ont rien appris, ou tout compris ? Le premier ministre Couillard préfère mettre en doute le BAPE. Il nous démontre vraiment de quel côté penche son intérêt personnel. Comment se fait-il que nous n’ayons pas davantage de mémoire ? À quand la rue ?

Laurentides, le 22 janvier 2017

Ces faux inspecteurs

Monsieur Couillard,



J’ai été incapable d’aller sur votre site pour vous demander quand votre gouvernement entendait produire une loi visant à protéger les consommateurs contre des individus qui s’improvisent inspecteurs en bâtiments, mais qui sont, selon l’émission La facture, ou bien incompétents ou bien malhonnêtes. À l’émission de mardi, que j’ai vue en reprise aujourd’hui, la journaliste responsable du cas a contacté plusieurs ministères et agences gouvernementales et tous se sont renvoyé la balle. Pendant ce temps, en Ontario, une loi visant à encadrer la profession d’inspecteur en bâtiments est en voie d’être adoptée. Pourquoi faut-il que le gouvernement du Québec ait toujours l’air plus con et moins responsable lorsqu’il s’agit de protéger sa population contre les escrocs de tout acabit ? Déniaisez-vous donc, et faites ce qui est juste au lieu de passer votre temps d’antenne à vous quereller avec les médecins et autres professionnels de la santé. Bien que je ne sois pas en ce moment personnellement touchée par le problème dont il était question à l’émission, si rien n’est fait pour le régler, je vous en tiendrai personnellement responsable aux prochaines élections et voterai pour un autre parti.

Le 21 janvier 2017

BAPE & REM

Pourquoi tant d’empressement pour réaliser ce projet de train automatisé ? Le BAPE n’a même pas publié son rapport que Denis Coderre, Laurent Lessard et Philippe Couillard clamaient qu’il doit se faire et vite ! Quelques petits extraits du rapport du BAPE : la CDPQ n’a pas fourni les informations nécessaires pour que les commissaires puissent formuler une opinion quant à l’impact du projet sur les milieux naturels, ni sur la réduction (ou l’augmentation) des gaz à effet de serre. Le REM n’entraînera pas une diminution du nombre de voitures qui traversent le pont Champlain de plus de 10 %. Des scénarios alternatifs n’ont pas été évalués par la CDPQ pour aucune des antennes du réseau, bien que plusieurs experts en transport en commun en aient proposé des beaucoup moins chers, et qui génèreraient moins de gaz à effet de serre. Le rapport du BAPE a recommandé que l’entente entre le gouvernement du Québec et la CDPQ soit rendue publique, et que les finances du REM soient transparentes, comme celles des autres fournisseurs de transport en commun doivent l’être. Le maire Coderre, qui aime se vanter qu’il est le maire du peuple, méprise l’opinion de ses concitoyens en balayant du revers de la main le rapport du BAPE, auquel une centaine de citoyens ont contribué en déposant des mémoires lors des consultations.

Le 22 janvier 2017