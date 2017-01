MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 14 janvier 2017

21 janvier 2017

1.| C’était un grand jour pour Donald Trump, vendredi. L’homme d’affaires républicain de 70 ans est officiellement devenu le 45président des États-Unis. Il a prêté serment devant des milliers de citoyens américains, sur les marches du Capitole, à Washington, promettant d’articuler sa politique autour d’un seul axe : « l’Amérique d’abord ». Après la prestation de serment, il a pris part au traditionnel défilé d’intronisation, qui l’a conduit jusqu’à la Maison-Blanche, dans un mélange d’applaudissements et de huées. Patrick Semansky Associated Press





2. Washington (États-Unis), 20 janvier 2017 | Tôt vendredi matin, des milliers de personnes se sont réunies sur la 7e Avenue à Washington, D.C., pour protester contre l’élection de Donald Trump, qui devait prêter serment quelques heures plus tard. La foule s'est mise à crier quand des manifestants ont brandi une affiche «Fake 45», en référence au 45e président, qu'ils ne souhaitent pas reconnaître comme le leur. Annik MH de Carufel Le Devoir







3. Montréal (Québec), 20 janvier 2017 | Pendant que Donald Trump prêtait serment à Washington, devenant ainsi le 45e président des États-Unis, près de 200 personnes ont marché jusqu'au consulat américain à Montréal, vendredi, pour manifester leur mécontentement quant à l’élection du milliardaire. La marche s’est déroulée dans le calme et les manifestants ont brûlé une effigie du nouveau président ainsi que le drapeau américain une fois arrivés devant l’édifice consulaire.Jacques Nadeau Le Devoir







4. Washington (États-Unis), 18 janvier 2017 | Le 44e président des États-Unis, Barack Obama, a livré sa dernière conférence de presse à Washington mercredi, deux jours avant son départ définitif de la Maison-Blanche. De Chelsea Manning, à la Russie, en passant par le conflit israélo-palestinien ou encore son avenir politique, Barack Obama a répondu aux questions des journalistes sans se défiler. « Merci beaucoup, membres de la presse. Et bonne chance », a-t-il conclu. (Lisez notre article)Brendan Smialowski Agence France-Presse







5. Sherbrooke (Québec), 17 janvier 2017 | Depuis début janvier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a entamé une tournée de rencontres pancanadienne avec ses citoyens. Il s’est arrêté à Sherbrooke mardi soir pour répondre aux questions des quelque 300 Québécois présents, dans une ambiance chaleureuse, aux allures partisanes. Plongé dans une controverse concernant ses vacances chez l’Aga Khan dans les Bahamas — qui font même l’objet d’une enquête de la commissaire à l’éthique —, Justin Trudeau n’a eu à affronter aucune question sur le sujet. (Lisez notre article) Guillaume Levasseur Le Devoir







6. Québec (Québec), 17 janvier 2017 | Les treize candidats lancés dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada se sont rencontrés pour un débat en français à Québec, mardi soir. Un exercice qui s'est avéré plutôt laborieux pour plusieurs d'entre eux, pour qui dialoguer dans la langue de Molière est loin d'être acquis. Cité parmi les favoris, le Québécois Maxime Bernier a été la cible de ses adversaires tout au long du débat. Les militants conservateurs devront choisir leur nouveau chef en mai prochain, parmi les quatorze — et non treize — candidats en lice: l'anglophone unilingue Kevin O'Leary a attendu le lendemain du débat pour présenter officiellement sa candidature. (Lisez notre article) Jacques Boissinot La Presse canadienne







7. Montréal (Québec), 19 janvier 2017 | À bout de souffle, épuisée par le travail, la porte-parole parlementaire de Québec solidaire, Françoise David, a annoncé son retrait de la vie politique, vendredi. Âgée de 69 ans, la députée de Gouin était en pleine réflexion sur son avenir depuis plusieurs semaines. Elle a finalement préféré céder son siège de députée à moins de deux ans des prochaines élections générales — sans toucher l’allocation parlementaire à laquelle elle a droit — plutôt que de revivre un épuisement professionnel. Elle aura consacré l’essentiel de sa carrière au féminisme, à la gauche, ainsi qu’à la défense des plus vulnérables. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







8. Québec (Québec), 17 janvier 2017 | Alors qu’on s’attendait depuis plusieurs semaines à un remaniement majeur au sein du gouvernement Couillard, le premier ministre s’est finalement contenté de nommer Pierre Moreau à la tête du Conseil du trésor, lundi. Le député de la circonscription de Châteauguay et ancien ministre de l’Éducation revenait d’un long congé de maladie. Philipe Couillard compte toujours procéder à un remaniement plus important de son équipe dans les prochains mois. (Lisez notre article) Jacques Boissinot La Presse canadienne







9. Playa del Carmen (Mexique), 17 janvier 2017 | Une fusillade dans un club à Playa del Carmen, au Mexique, a fait cinq morts et plus d’une quinzaine de blessés lundi. Un Canadien compte au nombre des victimes. Ce jeune père de famille ontarien travaillait dans le domaine de la sécurité depuis de nombreuses années. Selon les autorités, le drame pourrait être la conséquence « d’un différend entre petits narcotrafiquants pour le contrôle de ce secteur ». (Lisez notre article) Rebecca Blackwell Associated Press







10. Londres (Royaume-Uni), 17 janvier 2017 | Après des mois de flou total sur la mise en place du Brexit — qui doit être déclenché en mars —, Theresa May a dévoilé ses priorités pour les négociations à venir, dont le retrait de la Cour de justice de l’Union européenne. La première ministre britannique a aussi défendu la nécessité d’une rupture « claire et nette » avec l’Union européenne afin de retrouver le contrôle de l’immigration. (Lisez notre article) Kirsty Wigglesworth Associated Press







11. Farindola (Italie), 19 janvier 2017 | Un hôtel a été dévasté par une avalanche, mercredi, à Farindola, dans le centre de l’Italie. Il se situait non loin de la zone frappée par plusieurs séismes, la même journée. Selon les estimations, il y avait plus d’une trentaine de clients et membres du personnel. Après des heures de recherche, les secouristes ont retrouvé dix survivants vendredi, 48 heures après le drame. Ils tentaient d’extraire cinq autres personnes encore en vie et cherchaient toujours une quinzaine de disparus. (Lisez notre article) Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Agence France-Presse







12. New York (États-Unis), 19 janvier 2017 | Vaut mieux tard que jamais : l’ex-voltigeur des Expos de Montréal Time Raines a été élu mercredi au Temple de la renommée du baseball, alors qu’il entrait dans sa 10e et dernière année d’admissibilité. Il a récolté 86 % des voix parmi les 442 membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique; il est nécessaire d’atteindre 75 % des votes pour être admis. (Lisez notre article) Mary Altaffer Associated Press







13. Montréal (Québec), 15 janvier 2017 | Les Championnats canadiens seniors de patinage de vitesse sur courte piste ont pris fin dimanche, à Montréal, au terme d’un week-end de compétitions à l’aréna Maurice-Richard. Chez les femmes, la patineuse Kim Boutin (casque numéro 1 sur notre photo) a remporté l’or au 1000 mètres, devant Marianne St-Gelais (numéro 3) et Jamie Macdonald (numéro 2). Annik MH de Carufel Le Devoir







14. Québec (Québec), 19 janvier 2017 | L’écrivain Gilles Archambault, âgé de 83 ans, publiait mardi Combien de temps encore ?, un recueil qui en dit long sur son état d’âme. À travers différentes nouvelles, l’auteur évoque le couple, la famille, l’amitié, l’enfance, mais aussi les déchirements intérieurs, le mal-être existentiel, le fait de se sentir étranger au monde, les regrets, tout ça… avec le regard de la vieillesse. Il s’agit de son 34e ouvrage en près de 54 ans. (Lisez notre article) Renaud Philippe Le Devoir

Pour consulter ce reportage en grand format. cliquez ici.